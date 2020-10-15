В Харькове приняли решение о работе транспорта в связи с жестким карантином

В городе прекращают работу кинотеатры, фитнес-центры и спортивные залы.
По причине усиления карантина в Харькове и нескольких районах Харьковской области будут закрыть кинотеатры и спортивные залы. Городской транспорт продолжит работу.
Об этом заявил глава Харьковской обладминистрации Алексей Кучер в своем Telegram-канале.
По его словам, пассажирские перевозки в городе запрещать не будут. Власти закроют кинотеатры, фитнес-центры и спортивные залы. Продуктовые магазины и торгово-развлекательные центры будут работать до 20:00.
Что не будет работать в Харькове
- Кинотеатры
- Фитнес-центры
- Спортивные клубы
- Социальные и реабилитационные учреждения для посещений
Коронавирус в Харькове
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Автор: Андрей Ганжа