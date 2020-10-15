В Харькове приняли решение о работе транспорта в связи с жестким карантином

В Харькове не будут останавливать работу общественного транспорта - Кучер / УНИАН

По причине усиления карантина в Харькове и нескольких районах Харьковской области будут закрыть кинотеатры и спортивные залы. Городской транспорт продолжит работу.

Об этом заявил глава Харьковской обладминистрации Алексей Кучер в своем Telegram-канале.

По его словам, пассажирские перевозки в городе запрещать не будут. Власти закроют кинотеатры, фитнес-центры и спортивные залы. Продуктовые магазины и торгово-развлекательные центры будут работать до 20:00.

Что не будет работать в Харькове

Кинотеатры

Фитнес-центры

Спортивные клубы

Социальные и реабилитационные учреждения для посещений

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