В харьковской инфекционке пациент с Сovid-19 погиб жуткой смертью

Мужчина выбросился из окна. Накануне трагедии 69-летний пациент звонил родным и прощался с ними.
Еще один больной коронавирусом украинец свел счеты с жизнью – трагедия произошла в чернобыльском диспансере в Харькове утром в воскресенье, 25 октября.
Мужчина выбросился из окна и разбился насмерть. Об этом сообщает Telegram-канал Труха Харьков.
Инцидент произошел 25 октября около 9:00. Накануне мужчина общался с родными и попрощался с ними.
Директор диспансера Ирина Пирогова уточнила, что погибшему было 69 лет. Он находился в реанимации с подтвержденным диагнозом Covid-19.
"Болезнь протекала в очень тяжелой форме. Он был на аппарате ИВЛ в реанимации. Пациент был спокоен, адекватен... не было каких-то попыток. Видимо это произошло на фоне кислородной недостаточности, на фоне гипоксического состояния мозга, психопатии...", - рассказала Пирогова в комментарии Kharkiv Today.
Тело погибшего забрали судмедэксперты.
Также стало известно, что в этот же день пытался покончить с собой, выпрыгнув из окна, другой пациент больницы, но его удержали за ноги.
Как известно, это уже не первый случай, когда больные коронавирусом украинцы совершают суицид.
- 20 октября в Киеве из окна опорной для лечения больных коронавирусной инфекцией Александровской больницы выбросилась женщина.
- В тот же день мужчина с Covid-19 совершил суицид, выпрыгнув из окна в клинической городской больнице №8 по улице Кондратюка в Оболонском районе Киева.
- 21 и 22 сентября двое мужчин совершили самоубийства в инфекционной больнице №4 в Киеве. Они выпрыгнули из окна второго этажа центрального корпуса. Оба пациента 68-ми и 42-х годов были заражены коронавирусом.
Как коронавирус подталкивает к суициду
Заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии, профессор Владимир Корсунов рассказал, что коронавирус может поразить любой орган, поэтому и возникают разные проявления болезни, возможно нарушение сознания, возбуждение, агрессия и попытки самоубийства.
"Любой без исключения орган может быть поврежден, и его функция нарушится. В зависимости от того, какие участки органов поражаются, могут возникать те или иные проявления болезни. От нарушения сознания, возбуждения, агрессии, страха смерти – до суицидальных попыток…", – сообщил Корсунов.
Коронавирус в Украине – последние новости:
- По состоянию на утро воскресенья, 25 октября, в Украине официально зарегистрировали 343 498 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране официально зарегистрировали +6088 новых случаев Covid-19.
- За минувшие 24 часа обнаружены +359 новых случаев заражения Covid-19 в Киеве. По состоянию на воскресенье, 25 октября, в столице зафиксировали уже 34 054 пациента с диагнозом коронавирус.
- Жертвой коронавируса в Украине стал 6391 человек, 884 из них - в Киеве.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что по состоянию на 24 октября в Украине заняты около 61% коек в медучреждениях, где находятся больные Covid-19 или больные с подозрением на коронавирусную инфекцию.