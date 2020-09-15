В Ивано-Франковске открывают школы и сады, вопреки "красной зоне"

Горсовет Ивано-Франковска принял решение открыть детсады и школы, несмотря на красную зону / УНИАН

Ивано-Франковский городской совет принял решение открыть школы и детские сады в городе, вопреки установленной Кабмином красной зоне и карантину в связи с распространением коронавируса.

Как информирует пресс-служба госструктуры, дошкольные учебные заведения начнут открываться уже с 15 сентября, а начальные школы возобновят работу с 21 сентября.

Ученики старших классов средней школы вернутся к очному обучению с 28 сентября. С этой даты планируют открыть и внешкольные учебные заведения.

Уточняется, что частным учебным заведения Ивано-Франковской области чиновники рекомендуют обеспечить право детей на образование "в соответствии с решением основателя".

В горсовете подчеркнули, что школы и сады будут работать в рамках соблюдения сотрудниками санитарно-гигиенических требований для противодействия распространению коронавируса. Ответственность за здоровье детей несут родители.

Читайте такжеИвано-Франковск подал в суд на Кабмин из-за карантина"Рекомендовать органам национальной полиции воздержаться от действий по привлечению к ответственности физических или юридических лиц, которые будут действовать в соответствии с этим решением. Указанное решение с учетом требований ст. 144 Конституции Украины является обязательным к исполнению на территории Ивано-Франковской городской территориальной громады", - подчеркивается в тексте решения.

Отметим, с 14 сентября Ивано-Франковск включен в "красную" зону эпидемиологической опасности. В области коронавирусом болеют 6 464 человека.

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет рассказал об особенностях обучения в период карантина.

Врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин рассказал, что для защиты школьника от эпидемии коронавируса, необходимо соблюдать несложные правила безопасности.

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