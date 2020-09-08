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В Ивано-Франковске врач реанимации паникует из-за отсутствия мест

8 сентября 2020, 00:52

По словам медика, заняты все аппараты искусственной вентиляции легких.

Реаниматолог рассказала о ситуации в области / Фото: Facebook/Иванна Дидык

Врач-реаниматолог центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска Иванна Дидык категорически предупреждает соотечественников, что все места в отделении интенсивной терапии заняты больными коронавирусом, и уже не осталось свободный аппаратов ИВЛ.

"Мест в реанимационном отделении нет. Все аппараты ИВЛ заняты. Думайте, господа. Если не о других, то хотя бы о себе", - написала медик в Facebook.

Врач обратилась к тем, кто считает пандемию коронавируса "всемирным заговором", пренебрегает элементарными правилами. Она просит граждан не посещать массовые мероприятия, не организовывать их, чтобы не подвергать опасности заражения и себя и окружающих.

В комментариях к посту Дидык подчеркнула, что в больнице защитные костюмы для медиков есть в достаточном количестве.

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  • Напомним, в Киевской области скорая помощь категорически отказалась госпитализировать больного с двухсторонней пневмонией и задышкой, у которого было поражено 70% легких. Видео записи телефонного разговора семейного врача появилось в Сети.

  • Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский рассказал, какие симптомы коронавируса говорят о необходимости госпитализация пациента.

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