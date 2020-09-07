В Ивано-Франковске заработают школы и детские сады: названа дата

Школы и детские сады будут открыты в Ивано-Франковске с 14 сентября - Марцинкив/ Zik

В Украине обновили список карантинных зон, в результате чего Ивано-Франковск оказался в красной зоне. Однако местные власти не намерены закрывать детские сады и школы – их планируют открыть уже с 14 сентября.

Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в социальной сети Facebook.

Он надеется, что в четверг, 10 сентября, центральные власти пересмотрят список красной зоны и исключат из него Ивано-Франковск. Однако даже если такое решение не будет принято, дети все равно пойдут в детские сады и школы.Читайте такжеВ Украине готовы ввести жесткий карантин: названо главное условие Минздрава

"Еще раз скажу, что есть действующее решение сессии горсовета, оно не оспорено. Поэтому с понедельника, 14 сентября, детские сады и школы Ивано-Франковска откроются в любом случае", - заверил Марцинкив.