В Ивано-Франковске заработают школы и детские сады: названа дата

Мэр Ивано-Франковска считает, что 10 сентября город исключат из красной зоны.
В Украине обновили список карантинных зон, в результате чего Ивано-Франковск оказался в красной зоне. Однако местные власти не намерены закрывать детские сады и школы – их планируют открыть уже с 14 сентября.
Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в социальной сети Facebook.
Он надеется, что в четверг, 10 сентября, центральные власти пересмотрят список красной зоны и исключат из него Ивано-Франковск. Однако даже если такое решение не будет принято, дети все равно пойдут в детские сады и школы.Читайте такжеВ Украине готовы ввести жесткий карантин: названо главное условие Минздрава
"Еще раз скажу, что есть действующее решение сессии горсовета, оно не оспорено. Поэтому с понедельника, 14 сентября, детские сады и школы Ивано-Франковска откроются в любом случае", - заверил Марцинкив.
- Напомним, в понедельник, 7 сентября, вступило в силу решение комиссии ТЭБ ЧС, согласно которому Ивано-Франковск будет находиться в красной эпидемиологической зоне до 21 сентября.
- Согласно данным на утро 7 сентября, в Украине за последние 24 часа зафиксировано 2174 новых прецедента заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии COVID-19 на территории страны установлено 138 068 случаев заражения. Количество заболевших коронавирусом в Ивано-Франковске – 10 348 человек, что свидетельствует о высоком уровне заболеваемости в городе.