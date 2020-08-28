В Кабмине готовятся к коллапсу из-за COVID-19: перспективы локдауна в Украине

Тотальный карантин - коронавирус в Украине близится к опасной черте / УНИАН

Коронавирус в Украине прогрессирует. На сегодня в больницах лежат 6 тысяч людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 или он только подозревается. И каждый день прибавляются новые пациенты. С такими темпами уже через месяц в больницах закончатся койки.

"Если будет 3000 больных в день – за месяц мы заполним больницы", – сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Кабмине.

Читайте такжеКарантин не поможет: Ляшко заговорил о чрезвычайном положении из-за COVID-19В этом случае Украине грозит итало-испанский сценарий – тотальный карантин, когда жителям запрещается вообще покидать свои дома без острой на то потребности (это называется локдаун).

В то же время ВОЗ вводить локдаун не рекомендует.

"И правительство не собирается погружать страну в локдаун. Будем стараться регулировать вспышку действующим адаптивным карантином. Локдаун экономика не выдержит", – признался собеседник.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, грозит ли Украине новый жесткий карантин. Кабмин будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания, заверил он.