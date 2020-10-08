В Кабмине оценили шансы локдауна и отмены выборов из-за коронавируса

Сейчас речь о жестком карантине не идет, заявил Чернышов / Фото РБК-Украина

Несмотря на рост числа зараженных коронавирусом в украинском правительстве исключают введение нового локдауна. Местные выборы 2020 тоже переносить не будут.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в интервью РБК-Украина.

По его словам, в Украине растет число больных коронавирусом, но этот рост был прогнозируем.

"Первые шаги, первые решения, которые приняло правительство Украины весной с оглядкой на страны, которые уже тогда испытывали серьезные последствия пандемии, были очень логичными и фундаментальными. И нам удалось на первом этапе предотвратить распространение вируса, это мы видим по всем показателям, по статистике", - отметил Чернышов.

Он напомнил, что выборы будут через три недели.

"Все идет по плану, мы опираемся на собственный прогноз. Сейчас речь о локдауне не идет", - заявил он.

Как известно, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Украинцы впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин - депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.

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