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В Кабмине оценили шансы локдауна и отмены выборов из-за коронавируса

8 октября 2020, 09:24

Число больных Covid-19 растет, но этот рост был прогнозируем, заявил Алексей Чернышов.

Алексей Чернышов
Сейчас речь о жестком карантине не идет, заявил Чернышов / Фото РБК-Украина

Несмотря на рост числа зараженных коронавирусом в украинском правительстве исключают введение нового локдауна. Местные выборы 2020 тоже переносить не будут.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в интервью РБК-Украина.

По его словам, в Украине растет число больных коронавирусом, но этот рост был прогнозируем.

"Первые шаги, первые решения, которые приняло правительство Украины весной с оглядкой на страны, которые уже тогда испытывали серьезные последствия пандемии, были очень логичными и фундаментальными. И нам удалось на первом этапе предотвратить распространение вируса, это мы видим по всем показателям, по статистике", - отметил Чернышов.

Он напомнил, что выборы будут через три недели.

"Все идет по плану, мы опираемся на собственный прогноз. Сейчас речь о локдауне не идет", - заявил он.

Как известно, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Украинцы впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин - депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.

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Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • Коронавирус в Украине впервые заразил более пяти тысяч человек за сутки. По состоянию на 8 октября общее число больных Covid-19 в Украине - 244 734 человека. За последние 24 часа добавились +5 397 новых больных.
  • Коронавирус в Киеве 8 октября подобрался к суточному антирекорду – болезнь диагностировали еще у +422 человек. Общее количество заболевших в столице – 25 896 человек.
  • Врач-эпидемиолог Андрей Александрин прогнозирует, что в ноябре в Украине будет заболеваемость Covid-19 не менее 10-12 тысяч ежедневно.
  • Как ранее писали СМИ со ссылкой на источники в ОП, на данный момент власти не планируют введения жестких карантинных мер на территории Украины и намерены ограничиться адаптивным карантином. Однако ситуация может измениться после проведения местных выборов или в случае реализации сценария переполненности больничных коек для пациентов с Covid-19.
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