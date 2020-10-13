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В Кабмине пояснили, как организуют бригады врачей для лечения Covid-19

13 октября 2020, 15:45

Информацию по поводу организации специальных медицинских бригад для лечения Covid-19 озвучила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

Медики
В Кабмин пояснили, как организуют бригады врачей для лечения Covid-19 / УНИАН

Украинское правительство поменяло подход к организации медицинских бригад, которые осуществляют лечение китайского коронавируса Covid-19. Их теперь разрешено наполнять врачами-пульмонологами, инфекционистами, терапевтами и педиатрами.

Об этом в рамках традиционного онлайн-брифинга МОЗ заявила заместитель министра Ирина Садовьяк.

По словам чиновницы, новым постановлением Кабмина также вводятся корректирующие коэффициенты для расчета стоимости услуги лечения Covid-19.

"Мы изменили подход к формированию наших бригад, которые оказывают помощь в условиях стационарного лечения", ‒ сказала Садовьяк.

Чиновница также рассказала ‒ в зависимости от того, в каком количестве оказывается помощь пациентам одной бригадой врачей, в МОЗ и были разработаны соответствующие коэффициенты.

"Они делятся на четыре вида в зависимости от количества пациентов - от одного до 20 пациентов в месяц на команду, от 21 до 40, от 41 до 60, свыше 61 пациент", ‒ подытожила Садовьяк.

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новости Украины китайский коронавирус Covid-19
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