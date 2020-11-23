В Кабмине рассказали, когда украинцам ждать первую партию вакцин от COVID-19

Существуют три пути поставок вакцин от COVID-19 в Украину.
Первая партия вакцин от коронавируса может появиться в Украине не раньше мая 2021 года.
Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на данные Кабинета министров.
"Как сообщает ВОЗ, вакцины наиболее вероятно станут доступными в мае-июне 2021 года. По программе COVAX гарантированно будет доставлена вакцина для 20% населения, а остальные государство будет покупать самостоятельно", - отметили в правительстве.
В материале подчеркивается, что сейчас существуют три пути поставок вакцин от COVID-19 в Украину:
- По программе COVAX;
- Закупка за средства госбюджета;
- Коммерческие поставки через сеть дистрибьюторов.
Первый транш составит 1,2 миллиона доз, и в целом Украина получит до 8 миллионов доз. Этого хватит на прививки 4 миллионов населения (вакцинация предусматривает введение инъекции дважды с интервалом в 21 день).
По информации Минздрава, правительство также ведет переговоры с компаниями Moderna и Pfizer-BioNTech по поставкам вакцины в Украину. На приобретение вакцины в госбюджете 2021 предусмотрено 19,4 миллиарда грн. Еще 50 миллионов евро Украина направит из средств на развитие муниципальной инфраструктуры Европейского инвестбанка.
Читайте такжеВрач предупредил о смертельной опасности вакцины РФ от COVID-19: в чем причина
Напомним, ранее главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о перспективах получения Украиной вакцины от коронавируса. По его словам, Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса.