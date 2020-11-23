В Кабмине рассказали, когда украинцам ждать первую партию вакцин от COVID-19

Стали известны сроки поставки в Украину вакцины от коронавируса / Reuters

Первая партия вакцин от коронавируса может появиться в Украине не раньше мая 2021 года.

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на данные Кабинета министров.

"Как сообщает ВОЗ, вакцины наиболее вероятно станут доступными в мае-июне 2021 года. По программе COVAX гарантированно будет доставлена вакцина для 20% населения, а остальные государство будет покупать самостоятельно", - отметили в правительстве.

В материале подчеркивается, что сейчас существуют три пути поставок вакцин от COVID-19 в Украину:

По программе COVAX;

Закупка за средства госбюджета;

Коммерческие поставки через сеть дистрибьюторов.

Первый транш составит 1,2 миллиона доз, и в целом Украина получит до 8 миллионов доз. Этого хватит на прививки 4 миллионов населения (вакцинация предусматривает введение инъекции дважды с интервалом в 21 день).

По информации Минздрава, правительство также ведет переговоры с компаниями Moderna и Pfizer-BioNTech по поставкам вакцины в Украину. На приобретение вакцины в госбюджете 2021 предусмотрено 19,4 миллиарда грн. Еще 50 миллионов евро Украина направит из средств на развитие муниципальной инфраструктуры Европейского инвестбанка.

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Напомним, ранее главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о перспективах получения Украиной вакцины от коронавируса. По его словам, Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса.