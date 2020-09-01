В Кабмине рассказали о праве родителей выбирать форму обучения для детей

Шмыгаль рассказал о праве родителей выбрать форму обучения для детей / УНИАН

Адаптивный карантин в Украине продлили до 1 ноября. Образовательная система начала работать в обычном режиме с 1 сентября. Но родители могут сами выбирать форму обучения для своих детей, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом Шмыгаль рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

По его словам, согласно решению Кабмина обучение в школах с 1 сентября этого года проходит в классической форме в целом в Украине. Однако в "красных зонах" обучение будет проходить дистанционно.

"Сегодня в Украине есть возможность учиться как в традиционной форме, так и дистанционной, экстернатной или домашней. Родители могут выбирать любую из этих форм обучения", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что будут продолжать транслироваться телевизионные уроки, чтобы дети в сельской местности могли приобретать знания и пройти обучение дистанционно.

Отдельно Премьер подчеркнул, что из госбюджета регионам выделяется образовательная субвенция, из которой местные органы власти могут осуществлять закупку средств индивидуальной защиты и антисептиков.

Читайте такжеОстановка транспорта и работы школ: в Минздраве объяснили, будет ли жесткий карантинНапомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов озвучил правила, по которым будут работать детские учреждения с 1 сентября.

В частности, перед началом смены должен проводиться обязательный скрининг работников заведения дошкольного образования. В условиях карантина запрещается вход родителей - детей воспитатели обязаны принимать и провожать на улице. На входе в заведение организуется место для обработки рук спиртовыми антисептиками.