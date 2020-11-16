В Канаде изобрели шлем для защиты от коронавируса

Канадец изобрел шлем для защиты от коронавируса / Фото: VZYR TECHNOLOGIES

В Канаде изобретатель Езин Аль-Кайси создал шлем, который, по утверждению автора, способен защитить человека от коронавируса.

Как сообщает ВВС, устройство получило название BioVyzr.

Приспособление несколько напоминает шлем от скафандра, полностью покрывает голову и грудь.

Особенностью шлема стало то, что он имеет забрало, а также вентилятор и фильтр респиратора, который очищает поступающий воздух и выводит наружу "грязный".

Сам Аль-Кайси использует свое изобретение ежедневно по дороге на работу. По его словам, батарея BioVyzr способна функционировать в течение 12 часов.

Изобретатель отмечает, что на приобретение его устройства, стоимость которого достигает $379, уже подано "десятки тысяч" заявок.

/ Фото: VZYR TECHNOLOGIES

/ Фото: VALHALLA MEDICAL DESIGN

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