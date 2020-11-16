В Канаде изобрели шлем для защиты от коронавируса

Устройство напоминает скафандр.
В Канаде изобретатель Езин Аль-Кайси создал шлем, который, по утверждению автора, способен защитить человека от коронавируса.
Как сообщает ВВС, устройство получило название BioVyzr.
Приспособление несколько напоминает шлем от скафандра, полностью покрывает голову и грудь.
Особенностью шлема стало то, что он имеет забрало, а также вентилятор и фильтр респиратора, который очищает поступающий воздух и выводит наружу "грязный".
Сам Аль-Кайси использует свое изобретение ежедневно по дороге на работу. По его словам, батарея BioVyzr способна функционировать в течение 12 часов.
Изобретатель отмечает, что на приобретение его устройства, стоимость которого достигает $379, уже подано "десятки тысяч" заявок.
Коронавирус в мире
Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.