В КГГА ошарашили прогнозом насчет полного локдауна в Киеве

Тотальный карантин в Киеве - в КГГА дали неожиданный прогноз / УНИАН

Пока Рада вводит новые виды карантина в Украине – власти Киева заявили, что в столице полный локдаун невозможен. А бороться с распространением коронавируса в КГГА предлагают с помощью телефонного приложения Дій вдома.

"Мы можем или устраивать локдауны, или в конце концов взять под контроль больных с легкой формой, контактных лиц, находящихся на самоизоляции, через программу Дій вдома, и таким образом прервать эту цепочку передачи болезни", – цитирует Обозреватель советника мэра Киева, секретаря штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимира Бондаренко.

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"Мы никогда не сможем закрыть Киев на полный локдаун. И поэтому, если мы действительно хотим прервать цепочку заражений, нам необходимы те действия, которые реально смогут привести к этому", – резюмировал Бондаренко.

Карантин в Украине