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В КГГА ошарашили прогнозом насчет полного локдауна в Киеве

18 ноября 2020, 12:08

В мэрии назвали способ, как остановить распространение коронавируса.

Тотальный карантин в Киеве - в КГГА дали неожиданный прогноз
Тотальный карантин в Киеве - в КГГА дали неожиданный прогноз / УНИАН

Пока Рада вводит новые виды карантина в Украине – власти Киева заявили, что в столице полный локдаун невозможен. А бороться с распространением коронавируса в КГГА предлагают с помощью телефонного приложения Дій вдома.

"Мы можем или устраивать локдауны, или в конце концов взять под контроль больных с легкой формой, контактных лиц, находящихся на самоизоляции, через программу Дій вдома, и таким образом прервать эту цепочку передачи болезни", – цитирует Обозреватель советника мэра Киева, секретаря штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимира Бондаренко.

Читайте такжеЭпидемиолог назвали сроки для карантина выходного дняКарантин выходного дня он назвал лишь "частичным выходом из ситуации", но, в конечном счете, не спасает ситуацию.

"Мы никогда не сможем закрыть Киев на полный локдаун. И поэтому, если мы действительно хотим прервать цепочку заражений, нам необходимы те действия, которые реально смогут привести к этому", – резюмировал Бондаренко.

Карантин в Украине

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