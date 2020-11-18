В КГГА ошарашили прогнозом насчет полного локдауна в Киеве

В мэрии назвали способ, как остановить распространение коронавируса.
Пока Рада вводит новые виды карантина в Украине – власти Киева заявили, что в столице полный локдаун невозможен. А бороться с распространением коронавируса в КГГА предлагают с помощью телефонного приложения Дій вдома.
"Мы можем или устраивать локдауны, или в конце концов взять под контроль больных с легкой формой, контактных лиц, находящихся на самоизоляции, через программу Дій вдома, и таким образом прервать эту цепочку передачи болезни", – цитирует Обозреватель советника мэра Киева, секретаря штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимира Бондаренко.
Читайте такжеЭпидемиолог назвали сроки для карантина выходного дняКарантин выходного дня он назвал лишь "частичным выходом из ситуации", но, в конечном счете, не спасает ситуацию.
"Мы никогда не сможем закрыть Киев на полный локдаун. И поэтому, если мы действительно хотим прервать цепочку заражений, нам необходимы те действия, которые реально смогут привести к этому", – резюмировал Бондаренко.
Карантин в Украине
- Правительство 11 ноября приняло решение о введении в Украине карантина выходного дня. Как минимум две недели в стране с 14 ноября по выходным не будут работать торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и магазины непродовольственных товаров.
- Министр здравоохранения Максим Степанов 11 ноября назвал ситуацию с COVID-19 в Украине крайне сложной и предположил, что общенациональный карантин будет длиться до апреля 2021 года .
- В Верховной Раде 17 ноября прошло голосование за отмену карантина выходного дня. Однако в итоге депутаты провалили голосование за отмену карантина выходного дня .
- Ранее специалисты сделали прогноз, что жесткий карантин в Украине неизбежен и назвали сроки. Немало украинцев отрицает существование COVID-19 и по-прежнему не соблюдают противоэпидемиологические ограничения, утверждает инфекционист Федор Лапий.