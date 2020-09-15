В КГГА рассказали, когда школьники начнут учиться дистанционно

Школы Киева перейдут на дистанционное обучение, если столица окажется в "красной" зоне / УНИАН

Учебные заведения Киева могут перейти на дистанционное обучение, если столица окажется в "красной" зоне.

Об этом рассказали в Департаменте образования и науки КГГА в ответ на запрос Главреда.

В КГГА рассказали, когда в киевских школах начнется дистанционное обучение / Скриншот

"Формы обучения в учреждениях общего среднего образования как города Киева, так и всей Украины будут зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и соответствующем регионе… Классы учреждений общего среднего образования, независимо от района города Киева, в случае контактов с заболевшим лицом, переводятся на дистанционную форму обучения, другие классы обучаются по алгоритму, разработанному каждым учреждением общего среднего образования в зависимости от эпидситуации", - пояснили в КГГА.

Кроме того, там отметили, что в школах Киева у 0,4% учителей и 0,06% детей подтвердился диагноз коронавирус.

Также в ведомстве сообщили, что в августе учителя-предметники и заместители руководителей учебных заведений прошли обучение по организации образовательного процесса по дистанционной и смешанной формам обучения.

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