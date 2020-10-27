В Киеве и шести областях больницы для больных коронавирусом забиты до отказа

В Украине больницы заполнены на 65% / УНИАН

Коронавирус в Украине в последнее время ускорился. По состоянию на 27 октября в стране официально зарегистрировали 355 тысяч случаев заражения. В Киеве и еще шести областях больницы забиты - больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70%. В целом по стране больничные кровати заполнены на 65,4%.

Согласно данным Минздрава, в столице Украины койки в больницах заполнены на 75,9%. Также большая заполняемость коек наблюдается в Донецкой (77,4%), Кировоградской (71%), Луганской (78,9%), Одесской (80,7%), Полтавской (79,9%) и Ровненской областях (71,7%).

Отметим, в Украине по состоянию на 27 октября нет региона, где заполнены менее 50% кроватей.

Всего в Украине введено уже 38 440 коек для лечения коронавируса. Максимально могут ввести в стране 52 тысячи таких кроватей.

Кроме того, в Минздраве уточнили, что во всех регионах превышен показатель заболеваемости коронавирусом. В среднем по стране этот показатель составляет 223,2 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 385,4. В Киеве показатель заболеваемости составляет 229,2.

Таким образом ни один регион не может ослабить карантин.

Коронавирус 2020 в Украине заразил за последние сутки еще +6 677 человек.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 6590 человек. За сутки умерли еще +126 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 145 336 пациентов (+2799 за сутки).

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