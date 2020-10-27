В Киеве и шести областях больницы для больных коронавирусом забиты до отказа

В Украине по состоянию на 27 октября нет региона, где заполнены менее 50% кроватей.
Коронавирус в Украине в последнее время ускорился. По состоянию на 27 октября в стране официально зарегистрировали 355 тысяч случаев заражения. В Киеве и еще шести областях больницы забиты - больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70%. В целом по стране больничные кровати заполнены на 65,4%.
Согласно данным Минздрава, в столице Украины койки в больницах заполнены на 75,9%. Также большая заполняемость коек наблюдается в Донецкой (77,4%), Кировоградской (71%), Луганской (78,9%), Одесской (80,7%), Полтавской (79,9%) и Ровненской областях (71,7%).
Отметим, в Украине по состоянию на 27 октября нет региона, где заполнены менее 50% кроватей.
Всего в Украине введено уже 38 440 коек для лечения коронавируса. Максимально могут ввести в стране 52 тысячи таких кроватей.
Кроме того, в Минздраве уточнили, что во всех регионах превышен показатель заболеваемости коронавирусом. В среднем по стране этот показатель составляет 223,2 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 385,4. В Киеве показатель заболеваемости составляет 229,2.
Таким образом ни один регион не может ослабить карантин.
Коронавирус 2020 в Украине заразил за последние сутки еще +6 677 человек.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 6590 человек. За сутки умерли еще +126 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 145 336 пациентов (+2799 за сутки).
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 26 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Минздрав не знает, сколько украинцев преодолели коронавирус, поскольку многие люди переносят болезнь на самоизоляции.
- В Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский.
- 17 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.