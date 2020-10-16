В Киеве коронавирус убил рекордное количество больных

В Киеве установлен новый суточный антирекорд по количеству смертей от коронавируса / Reuters

В четверг, 15 октября, китайский коронавирус в Киеве (Covid-19) убил рекордное количество заболевших – за сутки скончались 22 человека.

Вчера вирус нашли у 455 человек, а подозревают наличие Covid-19 еще у 596 человек, говорится на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

По данным СНБО, в столице коронавирус перебороли еще 189 человек.

Коронавирус в Киеве сегодня – статистика:

Общее количество инфицированных – 29 тысяч 412 (+455);

Общее количество умерших – 557 (+22);

Общее количество выздоровевших – 10 тысяч 475 (+189).

В Киеве установлен новый суточный антирекорд по количеству смертей от коронавируса / Скриншот

Напомним, коронавирус в Киеве 14 октября диагностировали у 445 человек, за сутки скончались 17 инфицированных, а 57 пациентов – выздоровели.

Ранее – 13 октября, в столице из-за Covid-19 скончался 21 заболевший, это был новый суточный антирекорд.

Справка. В Украине из-за коронавируса в марте ввели карантин. В стране есть четыре карантинные зоны – зеленая, желтая, оранжевая и красная. Киев находится в оранжевой зоне карантина.