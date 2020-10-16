В Киеве коронавирус убил рекордное количество больных

В столице за сутки из-за Covid-19 умерли десятки инфицированных.
В четверг, 15 октября, китайский коронавирус в Киеве (Covid-19) убил рекордное количество заболевших – за сутки скончались 22 человека.
Вчера вирус нашли у 455 человек, а подозревают наличие Covid-19 еще у 596 человек, говорится на сайте Совета национальной безопасности и обороны.
По данным СНБО, в столице коронавирус перебороли еще 189 человек.
Коронавирус в Киеве сегодня – статистика:
- Общее количество инфицированных – 29 тысяч 412 (+455);
- Общее количество умерших – 557 (+22);
- Общее количество выздоровевших – 10 тысяч 475 (+189).
- Напомним, коронавирус в Киеве 14 октября диагностировали у 445 человек, за сутки скончались 17 инфицированных, а 57 пациентов – выздоровели.
- Ранее – 13 октября, в столице из-за Covid-19 скончался 21 заболевший, это был новый суточный антирекорд.
Справка. В Украине из-за коронавируса в марте ввели карантин. В стране есть четыре карантинные зоны – зеленая, желтая, оранжевая и красная. Киев находится в оранжевой зоне карантина.
Автор: Екатерина Присяжнюк