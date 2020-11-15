В Киеве ликвидировали незаконную лабораторию по тестированию на Covid-19

Незаконно тестировали на коронавирус / Фото: Facebook/Главное управление Госпродпотребслужбы

В Киеве обнаружили и ликвидировали мобильную лабораторию, в которой делали тесты на коронавирус без необходимых для этого условий.

Как информирует Главное управление Госпродпотребслужбы, тестирование проводили в металлическом вагончике возле ТЦ Орнамент на проспекте Правды, 58.

Лаборатория активно работала лицензии от Минздрава, а оформлена она была на физическое лицо-предпринимателя.

В вагончике отсутствовало электроснабжение, отопление, водоснабжение и канализация. В нем не было условий для хранения лабораторных образцов и дезинфекции помещения, а также работники не могли соблюдать правила личной гигиены при отсутствии туалета и места для хранения личной и медицинской одежды.

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Тестирование на коронавирус - что было ранее: