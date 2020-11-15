В Киеве ликвидировали незаконную лабораторию по тестированию на Covid-19

Медицинское учреждение работало без соответствующей лицензии.
В Киеве обнаружили и ликвидировали мобильную лабораторию, в которой делали тесты на коронавирус без необходимых для этого условий.
Как информирует Главное управление Госпродпотребслужбы, тестирование проводили в металлическом вагончике возле ТЦ Орнамент на проспекте Правды, 58.
Лаборатория активно работала лицензии от Минздрава, а оформлена она была на физическое лицо-предпринимателя.
В вагончике отсутствовало электроснабжение, отопление, водоснабжение и канализация. В нем не было условий для хранения лабораторных образцов и дезинфекции помещения, а также работники не могли соблюдать правила личной гигиены при отсутствии туалета и места для хранения личной и медицинской одежды.
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Тестирование на коронавирус - что было ранее:
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство не знает точно, сколько украинцев выздоровели от коронавируса. По его словам, Минздрав не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел коронавирус, поскольку многие люди переносят болезнь на самоизоляции.
Чиновник также сообщил о планах врачей увеличить количество тестирований на коронавирус среди украинцев до одного миллиона в месяц - благодаря новому методу экспресс-диагностики.