В Киеве нашли еще сотни больных коронавирусом - свежие данные

В Киеве зафиксированы +244 новых случая Covid-19 за сутки / УНИАН

По состоянию на утро понедельника, 7 сентября, в Киеве зафиксированы +244 новых случая заражения коронавирусом. Это на четыре случая больше, чем сутками ранее (6 сентября было 240 новых инфицированных).

В общем, по состоянию на сегодня в Киеве подтверждены 15 276 случаев заражения Covid-19. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

С начала эпидемии в Киеве выздоровел 4 751 человек (+27 человек за сутки), умерли 242 человека (+2 за сутки).

В Киевской области зафиксированы 6 278 случаев COVID-19 (+86 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии выздоровели 4174 человека (+71 человек за сутки), умерли 116 человек.

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Коронавирус в Киеве - что было ранее: