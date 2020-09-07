В Киеве нашли еще сотни больных коронавирусом - свежие данные

Коронавирус в Киеве заразил более 15 тысяч человек.
По состоянию на утро понедельника, 7 сентября, в Киеве зафиксированы +244 новых случая заражения коронавирусом. Это на четыре случая больше, чем сутками ранее (6 сентября было 240 новых инфицированных).
В общем, по состоянию на сегодня в Киеве подтверждены 15 276 случаев заражения Covid-19. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
С начала эпидемии в Киеве выздоровел 4 751 человек (+27 человек за сутки), умерли 242 человека (+2 за сутки).
В Киевской области зафиксированы 6 278 случаев COVID-19 (+86 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии выздоровели 4174 человека (+71 человек за сутки), умерли 116 человек.
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Коронавирус в Киеве - что было ранее:
- В воскресенье, 6 сентября, в Киеве обнаружили 15 032 больных коронавирусом, (+240 за стуки). Жертвами Covid-19 за сутки стали 6 жителей столицы.
- По состоянию на утро субботы, 5 сентября, в столице зафиксировали 14 792 случая заболевания Covid-19. За сутки в Киеве выявили 315 новых случаев Covid-19, при этом 4 зараженных врачи не смогли спасти – они скончались.
- По состоянию на пятницу, 4 сентября, в столице было 14 477 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. Были выявлены +319 новых больных и восемь жертв Covid-19.
- 1 сентября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице возможно прекращение работы метро и наземного общественного транспорта. По его словам, Киев может пойти на ужесточение карантина, если количество больных коронавирусом значительно превысит количество коек для них в больницах.
Автор: Анна Багрий