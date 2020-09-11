В Киеве рассказали, когда столица столкнется с пиком COVID-19

Пик заболеваемости COVID-19 в Киеве будет в октябре - Госпродпотребслужба/ УНИАН

Город Киев оказался в оранжевой эпидемиологической зоне по той причине, что в столице уже более 125 случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч населения. Данная цифра будет фиксироваться в течение всего сезона. Пик заболеваемости ожидается в октябре.

Об этом рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии РБК-Украина.

По его словам, ситуация с коронавирусной болезнью осенью обусловлена фактором накладывания гриппа и ОРВИ на эпидемию COVID-19. Пик заболеваемости в столице может произойти уже в следующем месяце.

"Это уже начало сезон, пик будет начинаться в октябре", - подчеркнул Рубан.

Напомним, в четверг, 11 сентября, состоялось внеочередное заседание комиссии ТЭБ и ЧС, по итогам которого Киев оказался в оранжевой эпидемиологической зоне. В столице ограничат проведение массовых мероприятий, а также запретят работу гостиниц и хостелов.Читайте такжеЖесткий карантин и остановка транспорта: Кличко отреагировал на антирекорд COVID-19 в Киеве