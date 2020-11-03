В Киеве за сутки нашли рекордное число новых больных COVID-19

Общее число зараженных коронавирусом в столице приближается к отметке в 40 тысяч.
Коронавирус 2020 в столице не отступает. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили +789 новых случаев инфицирования.
По состоянию на вторник, 3 ноября, в столице уже 39 534 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Свежую статистику по Киеву опубликовал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
За последние 24 часа заболели:
- 465 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;
- 270 мужчин в возрасте от 19 до 91 года;
- 24 девочки от 3 недель до 17 лет и 30 мальчиков от 2 до 17 лет;
- Заболели в том числе и 27 медиков.
Жертвами болезни стали еще +12 человек. В общем, коронавирус унес жизни 799 киевлян.
В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 68 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в столице еще 229 человек. Всего коронавирус побороли 13153 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 158, в Соломенском - 120 и 115 случаев - в Днепровском районе.
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Коронавирус в Киеве - последние новости:
- По состоянию на понедельник, 2 ноября, в столице зафиксировали уже 38 745 пациентов с диагнозом коронавирус. За сутки были обнаружены +507 новых случаев заражения COVID-19 в Киеве.
- По состоянию на воскресенье коронавирус в столице Украины диагностировали почти у 700 человек.
- По состоянию на субботу, 31 октября, коронавирус в Киеве установил антирекорд. За 24 часа был обнаружен +781 новый случай заражения COVID-19.
- По состоянию на утро 31 октября в столице жертвами коронавирусной инфекции стали 23 человека – это антирекорд по Киеву.
- С понедельника, 2 ноября, в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остался в оранжевой зоне карантина. Новое зонирование будет действовать в течение 14 дней.