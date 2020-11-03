В Киеве за сутки нашли рекордное число новых больных COVID-19

Выздоровели в столице за сутки еще 229 человек / УНИАН

Коронавирус 2020 в столице не отступает. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили +789 новых случаев инфицирования.

По состоянию на вторник, 3 ноября, в столице уже 39 534 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Свежую статистику по Киеву опубликовал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

За последние 24 часа заболели:

465 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;

270 мужчин в возрасте от 19 до 91 года;

24 девочки от 3 недель до 17 лет и 30 мальчиков от 2 до 17 лет;

Заболели в том числе и 27 медиков.

Жертвами болезни стали еще +12 человек. В общем, коронавирус унес жизни 799 киевлян.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 68 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 229 человек. Всего коронавирус побороли 13153 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 158, в Соломенском - 120 и 115 случаев - в Днепровском районе.

Коронавирус в Киеве - статистика 3 ноября / t.me/vitaliy_klitschko

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