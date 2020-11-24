В Киеве за сутки поставили рекордное число диагнозов COVID-19

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве / Фото Reuters

За минувшие сутки в Киеве поставили еще +1 422 новых диагноза COVID-19 - это рекордное число в столице за 24 часа.

Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Общее число зараженных в Киеве - 61 640 человек.

Глава МОЗ сообщил, что столица Украины снова оказалась на первом месте по приросту зараженных коронавирусом.

В течение суток +.... человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни .... киевлян, уточняется на сайте СНБО.

За сутки выздоровели +... человека. В общем, коронавирус преодолели .... жителя Киева.

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