В Киеве за сутки поставили рекордное число диагнозов COVID-19

За 24 часа положительный результат теста на коронавирус получили 1 422 жителя столицы.
За минувшие сутки в Киеве поставили еще +1 422 новых диагноза COVID-19 - это рекордное число в столице за 24 часа.
Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Общее число зараженных в Киеве - 61 640 человек.
Глава МОЗ сообщил, что столица Украины снова оказалась на первом месте по приросту зараженных коронавирусом.
В течение суток +.... человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни .... киевлян, уточняется на сайте СНБО.
За сутки выздоровели +... человека. В общем, коронавирус преодолели .... жителя Киева.
Новость дополняется....
Автор: Анна Багрий