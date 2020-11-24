УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Киеве за сутки поставили рекордное число диагнозов COVID-19

24 ноября 2020, 08:31

За 24 часа положительный результат теста на коронавирус получили 1 422 жителя столицы.

коронавирус
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве / Фото Reuters

За минувшие сутки в Киеве поставили еще +1 422 новых диагноза COVID-19 - это рекордное число в столице за 24 часа.

Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Общее число зараженных в Киеве - 61 640 человек.

Глава МОЗ сообщил, что столица Украины снова оказалась на первом месте по приросту зараженных коронавирусом.

В течение суток +.... человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни .... киевлян, уточняется на сайте СНБО.

За сутки выздоровели +... человека. В общем, коронавирус преодолели .... жителя Киева.

Новость дополняется....

новости Киева Минздрав коронавирус Максим Степанов коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус карта коронавирус статистика
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве за сутки поставили рекордное число диагнозов COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
30 тысяч больных COVID-19 в сутки: у Авакова потребовали ввести в Украине локдаун30 тысяч больных COVID-19 в сутки: у Авакова потребовали ввести в Украине локдаун Когда пандемия COVID-19 пойдет на спад: ученые дали ответКогда пандемия COVID-19 пойдет на спад: ученые дали ответ Жесткий карантин и остановка транспорта в Украине: врач сделала прогноз и назвала срокиЖесткий карантин и остановка транспорта в Украине: врач сделала прогноз и назвала сроки Ученые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирусУченые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирус "Мы не справимся": у Авакова сделали громкое заявление о локдауне"Мы не справимся": у Авакова сделали громкое заявление о локдауне
Следующий материал

Последние новости

08:31
В Киеве за сутки поставили рекордное число диагнозов COVID-19
08:14
Коронавирус в Украине: за сутки поставили еще более 12 тыс. диагнозов COVID-19
08:09
Пентагон дал добро на участие в процедуре передачи власти Байдену Видео
07:56
Сколько украинцев заразятся COVID-19 к концу ноября: ученые НАН опубликовали жуткий прогноз Видео
07:44
Гороскоп на 24 ноября для всех: выгодная отдача и покорение сердца Видео
Реклама
07:36
Смертей от COVID-19 будет больше, чем от всех опасных болезней: врач дал пугающий прогноз Видео
07:26
Илон Маск обогнал Билла Гейтса в рейтинге самых богатых людей в мире
06:59
Суды Трампу уже не помогут: штат Мичиган подтвердил победу Байдена
06:58
Гороскоп на 25 ноября для всех: атаки неприятелей, сердечные страдания и карьерная удача Видео
06:57
Какой будет судьба Украины при Байдене мнение
06:34
Советник главы ОП предложил усилить карантин в Украине на Рождество Видео
06:16
Индейка vs говядина: эксперты рассказали, что полезнее Видео
05:57
Трамп распорядился начать передачу власти Байдену
05:52
Лучшие продукты для восстановления после тяжелой болезни: топ-10 Видео
05:28
Календарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый год Видео
05:01
Что нужно проверить после излечения от COVID-19: врач дала советы
04:29
В моду на зиму пришли бесподобные кардиганы и теплые свитера оверсайз: фото Фото Видео
04:05
Закроют школы, спортзалы и рестораны: врач назвал сроки жесткого локдауна Видео
03:30
Арена похоти: в Британии создали специальную соцсеть для секса
02:49
День Максима 2020 – поздравления, открытки, приметы
Реклама
01:26
Медики рассказали, почему утром категорически нельзя есть сладкое ​ Видео
01:02
Не тот Бутусов: в интервью Собчак с Богданом перепутали украинского журналиста с российским режиссером Видео
00:37
У летучих мышей за пределами Китая обнаружили Covid-19 Видео
00:18
​Какой сегодня праздник: что нельзя делать 24 ноября ​
23 ноября, понедельник
23:47
В ЕС ответили на обвинение Садового в узурпации власти во Львове
23:34
Когда в Украине введут жесткий карантин: названо главное условие Видео
23:15
У Зеленского озвучили причину выступления политиков на пророссийских каналах
23:04
Медики нашли особую связь между курением вейпов и COVID-19 Видео
22:49
Во Франции пояснили реализацию формулы Штайнмайера по Донбассу Видео
22:48
Снега украинцам не видать: синоптик удивил прогнозом на ближайшие пару лет Видео
22:20
​В ООН заявили о новой угрозе из-за пандемии COVID​-19 Видео
22:02
В Раде подсчитали количество больных COVID-19
21:45
Коронавирус в Украине: за сутки поставили почти 11 тыс. диагнозов COVID-19 Видео
21:44
Выходные в декабре 2020: сколько будут отдыхать украинцы ​на праздники Видео
21:40
Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 6 - кто ушел 23 ноября
21:34
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
21:33
Бывшие чиновники ВСУ получили миллионы гривен при увольнении - СМИ Видео
21:14
Очередные страны ЕС присоединились к санкциям против России
20:46
Украина готовится к новому удару: врач назвал сроки новой волны COVID-19 Видео
20:39
В СНБО оценили сроки вакцинации всех украинцев от коронавируса Видео
Реклама
20:35
В Слуге народа предложили содержать медицину за счет алкоголя и сигарет
20:01
Глава Меджлиса подхватил коронавирус
19:46
​"Чудо-женщина"​: Тина Кароль впервые станцевала страстную румбу на Танцах со звездами Видео
19:42
"Расплылось хайло - ботокс шевеля": Шнуров высмеял Стаса Михайлова за лицемерие
19:33
"Свет в конце туннеля": в ВОЗ высказались о вакцине от коронавируса Видео
19:24
Лидер беларуской этно-группы Стары Ольса сбежал в Украину Видео
19:20
Локдаун выходного дня заболеваемость не снизил, а увеличил нагрузку на силовиков - СМИ
19:13
Как избежать осложнений при COVID-19: Комаровский дал важный совет Видео
19:13
Игроки нашли отсылку к GTA VI в трейлере Grand Theft Auto Online
19:02
В МОН перечислили аргументы для введения школьного обучения с 5 лет
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять