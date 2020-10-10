В Киеве за сутки выявили еще полтысячи заразившихся коронавирусом горожан

Коронавирус в Киеве выявили у более полтысячи человек за сутки / Reuters

Коронавирус в Киеве взял новую высоту – в столице Украины ежедневно фиксируют минимум 500 случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Киеве зарегистрировали 26 995 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает РНБО.

За последние сутки в столице Украины поставили +532 новых диагноза Covid-9.

Всего умерли 469 человек, за сутки скончались +6 жителей столицы.

Победили Covid 9627 человек, за сутки +216.

Коронавирус в Киеве - ежедневный прирост больных / РНБО

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