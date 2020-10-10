В Киеве за сутки выявили еще полтысячи заразившихся коронавирусом горожан

Всего в Киеве жертвами Covid-19 стали 469 человек, за сутки скончались +6 жителей столицы.
Коронавирус в Киеве взял новую высоту – в столице Украины ежедневно фиксируют минимум 500 случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Киеве зарегистрировали 26 995 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщает РНБО.
За последние сутки в столице Украины поставили +532 новых диагноза Covid-9.
Всего умерли 469 человек, за сутки скончались +6 жителей столицы.
Победили Covid 9627 человек, за сутки +216.
Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее:
- 9 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что коронавирус в Киеве, Харькове и Сумах бьет рекорды, поэтому местные власти должны самостоятельно усилить карантин.
- 9 октября мэр столицы Виталий Кличко заявил, что коек в больницах для больных коронавирусом перестанет хватать уже в ближайшее время. По данным Кличко, на сегодня в стационарах остаются 1675 больных, в тяжелом состоянии – 338 пациентов. Койки в больницах заполнены уже более чем на 70%, подчеркнул градоначальник.
Автор: Адриана Бубновская