В киевских больницах находятся почти 200 горожан с Covid-19 тяжелой формы

В Киеве не уменьшается количество больных Covid-19, которые нуждаются в госпитализации.
Коронавирус в Киеве по состоянию на 21 августа выявили у почти 20 тысяч горожан. Как заявил столичный мэр Виталий Кличко, в больницах города сейчас находится 1010 больных Covid-19, из которых 189 – в тяжелом состоянии.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в ходе онлайн-брифинга.
По его словам, среди больных также 30 детей.
"Не уменьшается количество больных Covid-19, которые нуждаются в госпитализации. Сегодня в стационарах столичных медучреждениях лечатся 1010 больных коронавирусом. Из них 30 детей. 189 пациентов – в тяжелом состоянии. 293 получают кислородную поддержку. 22 больных – под аппаратами ИВЛ", – рассказал Кличко.
По словам мэра Киева, еще 101 пациент – в больницах с подозрением на коронавирус. 366 больных – находятся в стационарах с воспалением легких.
В то же время, Кличко отметил, что медицинских препаратов для лечения больных COVID-19 и средств индивидуальной защиты в столичных больницах достаточно.
Также мэр напомнил, что препаратов именно от коронавируса пока не существует. Столичные медики применяют различные препараты – в зависимости от симптомов у больного.
Добавим, что по состоянию на 21 сентября в Киеве подтверждены 19 758 случаев Covid-19 (за последние сутки выявили +275 больных). Число жертв коронавируса в Киеве достигло 318 (+2 за сутки).
Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на 21 сентября уже пять столичных школ закрылись на карантин. Как заявил мэр города Виталий Кличко, зафиксировано 267 случаев заражения коронавирусом среди учеников и 127 - среди учителей.
- Пик заболеваемости коронавирусом в Киеве ожидается в октябре. Об этом рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан. По его словам, ситуация с коронавирусной болезнью осенью обусловлена фактором накладывания гриппа и ОРВИ на эпидемию COVID-19.