В киевских больницах находятся почти 200 горожан с Covid-19 тяжелой формы

В больницах Киева находятся 200 тяжелых больных / Reuters

Коронавирус в Киеве по состоянию на 21 августа выявили у почти 20 тысяч горожан. Как заявил столичный мэр Виталий Кличко, в больницах города сейчас находится 1010 больных Covid-19, из которых 189 – в тяжелом состоянии.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, среди больных также 30 детей.

"Не уменьшается количество больных Covid-19, которые нуждаются в госпитализации. Сегодня в стационарах столичных медучреждениях лечатся 1010 больных коронавирусом. Из них 30 детей. 189 пациентов – в тяжелом состоянии. 293 получают кислородную поддержку. 22 больных – под аппаратами ИВЛ", – рассказал Кличко.

По словам мэра Киева, еще 101 пациент – в больницах с подозрением на коронавирус. 366 больных – находятся в стационарах с воспалением легких.

В то же время, Кличко отметил, что медицинских препаратов для лечения больных COVID-19 и средств индивидуальной защиты в столичных больницах достаточно.

Также мэр напомнил, что препаратов именно от коронавируса пока не существует. Столичные медики применяют различные препараты – в зависимости от симптомов у больного.

Добавим, что по состоянию на 21 сентября в Киеве подтверждены 19 758 случаев Covid-19 (за последние сутки выявили +275 больных). Число жертв коронавируса в Киеве достигло 318 (+2 за сутки).

Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее: