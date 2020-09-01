В киевском лицее найден коронавирус: как будут учиться дети

В Киеве учителя лицея Социум подхватили коронавирус, дети будут учиться дистанционно / УНИАН

В Киеве у двух педагогов учебно-воспитательного комплекса – школы-лицея №240 Социум – подтвердили китайский коронавирус COVID-19.

Заболевшие контактировали с 21 сотрудником учебного заведения, сообщили в Киевской городской госадминистрации.

По ее данным, в школе будет организовано дистанционное обучение.

"31 августа… в Департамент образования и науки (КГГА – Ред.) поступило сообщение о подтверждении случаев заболевания коронавирусной инфекцией у двух педагогических работников УВК…", – отмечается в сообщении.

Напомним, в мае коронавирус в Киеве нашли в Дарницком доме-интернате – заразился 81 человек. По состоянию на утро 31 августа в столице вирус диагностирован у 13 тысяч 370 человек.