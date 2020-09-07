В Киевской области школы массово перешли на дистанционное обучение

В Киевской области 14 школ перешли на дистанционное образование / УНИАН

Коронавирус в Украине атакует школы. В Киевской области уже 14 учреждений среднего образования полностью или частично были переведены на дистанционное обучение из-за заболевания COVID-19 среди учеников и учителей. Всего на дистанционном обучении находятся 1547 детей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.

По информации, полностью на дистанционное обучение перешли Васильковские школы №1 и №2, Застугнянская ООШ и Ирпенская ООШ № 15.

"Там, к сожалению, заболели учителя, которые контактировали с коллегами и детьми. Педагогам проведено тестирование, в школах провели дезинфекцию помещений, на сегодня установлен карантин", - говорится в сообщении.

В Киевской ОГА уточнили, что еще три класса учатся дистанционно в Песковском УВО, Бучанской СООШ №5 и Богуславском УВО "ООШ I-III ст 3 - гимназия".

Кроме того, на самоизоляции находится ряд детей, учителей и других работников сферы образования, у которых есть подтвержденное заболевание коронавирусом и которые не контактировали с одноклассниками и коллегами.

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