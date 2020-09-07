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В Киевской области школы массово перешли на дистанционное обучение

7 сентября 2020, 17:43

Из-за заболевания COVID-19 среди учеников и учителей школы перевели на "дистанционку"

Школа
В Киевской области 14 школ перешли на дистанционное образование / УНИАН

Коронавирус в Украине атакует школы. В Киевской области уже 14 учреждений среднего образования полностью или частично были переведены на дистанционное обучение из-за заболевания COVID-19 среди учеников и учителей. Всего на дистанционном обучении находятся 1547 детей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.

По информации, полностью на дистанционное обучение перешли Васильковские школы №1 и №2, Застугнянская ООШ и Ирпенская ООШ № 15.

"Там, к сожалению, заболели учителя, которые контактировали с коллегами и детьми. Педагогам проведено тестирование, в школах провели дезинфекцию помещений, на сегодня установлен карантин", - говорится в сообщении.

В Киевской ОГА уточнили, что еще три класса учатся дистанционно в Песковском УВО, Бучанской СООШ №5 и Богуславском УВО "ООШ I-III ст 3 - гимназия".

Кроме того, на самоизоляции находится ряд детей, учителей и других работников сферы образования, у которых есть подтвержденное заболевание коронавирусом и которые не контактировали с одноклассниками и коллегами.

Карантин в Украине – что об этом сообщалось ранее:

  • 7 сентября появились слухи о том, что после местных выборов, назначенных на 25 октября, школы перейдут на дистанционное обучение.
  • 6 сентября врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Андрей Александрин заявил, что к концу сентября школы закроются из-за эпидемии коронавируса, дети массово начнут кашлять.
  • 30 августа глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что украинская власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса. У государства нет ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие.
  • 29 августа министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о начале учебного процесса в школах в условиях карантина в Украине. По его словам, дети могут учиться даже в условиях, когда в Украине растет число больных коронавирусной инфекцией.
  • 28 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, грозит ли Украине новый жесткий карантин. Кабмин будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания, заверил он.

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