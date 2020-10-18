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В Китае нашли живой коронавирус на упаковке замороженной рыбы

18 октября 2020, 08:04

Коронавирус сохранился на упаковке импортной замороженной трески. При контакте с такой упаковкой человек может заразиться.

ученые
В Китае нашли коронавирус на упаковке замороженной трески / Reuters

Коронавирус 2020 стал самым большим испытанием для науки. Ученые до сих пор не могут найти слабое место коронавируса. Открытия о коронавирусе и его свойствах появляются с завидной регулярностью. В частности, в Китае впервые обнаружили живой коронавирус на упаковке замороженных продуктов.

Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая, передает ТАСС.

По информации, это первый случай, когда вне лаборатории подтвердилось, что китайский коронавирус может сохраняться на упаковке долгое время.

Коронавирус сохранился на упаковке импортной замороженной трески. Отмечается, что при контакте с такой упаковкой человек может заразиться.

"Обнаружение живого коронавируса на упаковке замороженных продуктов в Циндао - это первый случай, когда вне лаборатории было подтверждено, что новый коронавирус может сохраняться на упаковке в течение длительного времени при особых условиях", - отметили в Центре.

В то же время в Центре уточнили, что в мире не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом в результате контакта с замороженными продуктами. Предполагается, что риск такого заражения очень низкий.

Специалисты все же посоветовали людям, которые работают с замороженными продуктами, не касаться их без средств защиты. Также им напомнили об общих правилах безопасности: не трогать рот, нос или глаза до снятия рабочей одежды, на которую может попасть вирус.

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

  • Вирусолог Анатолий Альштейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
  • Американские ученые исследовали коронавирус 2020 от двух волн инфекции и выяснили, что в последних образцах преобладает более заразный штамм.

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