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В Китае сделали резонансное признание по COVID-19 и нашли виновных

18 мая 2020, 15:05

Власти Уханя подавали недостоверную статистику о масштабах коронавирусной инфекции COVID-19.

китай коронавирус
В Ухане молчали о масштабах эпидемии COVID-19

В Ухане, где впервые был обнаружен коронавирус SARS-CoV-2, продолжительное время подавали недостоверную информацию о количестве зараженных коронавирусной инфекцией, не разглашая реальных масштабов эпидемии. Об этом заявил главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшан.

"В то время местные власти не хотели говорить правду. В самом начале они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас инфицируется большее количество людей", – рассказал он в интервью CNN.

По его словам, еще 18 января Чжун Наньшан приехал в Ухань и выступил с заявлением о том, что коронавирус может передаваться от человека к человеку, тогда как представители органов местного самоуправления эти сведения опровергали.

Как утверждает Чжун Наньшан, центральные власти стали подозревать Ухань в сокрытии реальной картины после того как выяснилось, что в течение 10 дней в городе по-прежнему зафиксирован лишь 41 случай заражения коронавирусом, а в это же время прецеденты заражения коронавирусной инфекцией стали фиксировать за рубежом.

Главный эпидемиолог Китая уверяет, что Пекин столкнулся с проблемами в процессе получения реальных данных из Уханя, после чего выяснилось, что по состоянию на 20 января коронавирусной инфекцией в Ухане заразились уже 198 человек, трое погибли. Тогда же появилась информация о 13 прецедентах заражения коронавирусом среди медицинских работников.

Напоследок Чжунь Наньшан подчеркнул, что, таким образом, на начальном этапе эпидемии действительно были прецеденты искажения реальной картины заболеваемости, однако это не касается официальной статистики от КНР по COVID-19. Эпидемиолог заверил, что с 23 января данные по коронавирусу в Китае можно считать достоверными.

Ранее в КНР признались, что эпидемия коронавирусной инфекции стала для них неожиданностью и продемонстрировала серьезные проблемы в области здравоохранения.

При этом западные спецслужбы подозревают правительство Китая в сознательном сокрытии масштабов эпидемии, отмечая, что врачам приказывали молчать о реальной ситуации.

Китай коронавирус Covid-19
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