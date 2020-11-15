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В Китае выявили коронавирус в импортном мясе

15 ноября 2020, 23:58

Опасное заболевание обнаружили также на креветках.

коронавирус, тест на коронавирус
В Китае обнаружили коронавирус на импортном мясе / Фото Reuters

В Китае в городе Цзинань во время тестирования замороженных продуктов муниципальная комиссия по здравоохранению обнаружила коронавирус на импортной говядине и на упаковке для мясных продуктов.

Как сообщает Reuters, мясные продукты попали в город через таможню Яншань в Шанхае и другие пункты. В заявлении комиссии не указаны названия компаний, которые отгрузили продукцию.

По данным экспертов, более 7,5 тыс. человек, которые могли контактировать с этими продуктами и связанным с ними персоналом, были протестированы на коронавирус. У всех сотрудников результат оказался отрицательным.

Читайте такжеКитай начал вакцинацию от Covid-19Ранее в Китае обнаружили коронавирус на упаковке креветок из Саудовской Аравии в городе Ланчжоу, на говядине из Бразилии в городе Ухань и на говядине из Аргентины в провинциях Шаньдун и Цзянсу.

Также провинции Хэнань обнаружили Covid-19 выявили на внешней упаковке замороженной свинины из Аргентины. Специалисты тщательно расследуют данные инциденты для безопасности людей, которые будут покупать продукты или работать с ними.

Новости Китая

  • 24 марта 2020 житель провинции Юньнань умер в автобусе по дороге на работу, во время поездки в соседнюю провинцию. Причиной смерти назвали хантавирус.

  • Специалисты в Китае разъяснили, что "хантавирусы - это семейство вирусов, распространяемых главным образом грызунами, которые могут вызывать различные синдромы заболеваний у людей во всем мире".

  • Люди могут заразиться хантавирусом от грызунов (чаще всего болезнь передается от мышей), продуктов их жизнедеятельности или после контакта с глазами, носом или ртом, а передача от человека к человеку случается редко.

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