В Китае выявили коронавирус в импортном мясе

Опасное заболевание обнаружили также на креветках.
В Китае в городе Цзинань во время тестирования замороженных продуктов муниципальная комиссия по здравоохранению обнаружила коронавирус на импортной говядине и на упаковке для мясных продуктов.
Как сообщает Reuters, мясные продукты попали в город через таможню Яншань в Шанхае и другие пункты. В заявлении комиссии не указаны названия компаний, которые отгрузили продукцию.
По данным экспертов, более 7,5 тыс. человек, которые могли контактировать с этими продуктами и связанным с ними персоналом, были протестированы на коронавирус. У всех сотрудников результат оказался отрицательным.
Читайте такжеКитай начал вакцинацию от Covid-19Ранее в Китае обнаружили коронавирус на упаковке креветок из Саудовской Аравии в городе Ланчжоу, на говядине из Бразилии в городе Ухань и на говядине из Аргентины в провинциях Шаньдун и Цзянсу.
Также провинции Хэнань обнаружили Covid-19 выявили на внешней упаковке замороженной свинины из Аргентины. Специалисты тщательно расследуют данные инциденты для безопасности людей, которые будут покупать продукты или работать с ними.
Новости Китая
24 марта 2020 житель провинции Юньнань умер в автобусе по дороге на работу, во время поездки в соседнюю провинцию. Причиной смерти назвали хантавирус.
Специалисты в Китае разъяснили, что "хантавирусы - это семейство вирусов, распространяемых главным образом грызунами, которые могут вызывать различные синдромы заболеваний у людей во всем мире".
Люди могут заразиться хантавирусом от грызунов (чаще всего болезнь передается от мышей), продуктов их жизнедеятельности или после контакта с глазами, носом или ртом, а передача от человека к человеку случается редко.