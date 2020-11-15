В Китае выявили коронавирус в импортном мясе

В Китае обнаружили коронавирус на импортном мясе / Фото Reuters

В Китае в городе Цзинань во время тестирования замороженных продуктов муниципальная комиссия по здравоохранению обнаружила коронавирус на импортной говядине и на упаковке для мясных продуктов.

Как сообщает Reuters, мясные продукты попали в город через таможню Яншань в Шанхае и другие пункты. В заявлении комиссии не указаны названия компаний, которые отгрузили продукцию.

По данным экспертов, более 7,5 тыс. человек, которые могли контактировать с этими продуктами и связанным с ними персоналом, были протестированы на коронавирус. У всех сотрудников результат оказался отрицательным.

Читайте такжеКитай начал вакцинацию от Covid-19Ранее в Китае обнаружили коронавирус на упаковке креветок из Саудовской Аравии в городе Ланчжоу, на говядине из Бразилии в городе Ухань и на говядине из Аргентины в провинциях Шаньдун и Цзянсу.

Также провинции Хэнань обнаружили Covid-19 выявили на внешней упаковке замороженной свинины из Аргентины. Специалисты тщательно расследуют данные инциденты для безопасности людей, которые будут покупать продукты или работать с ними.

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