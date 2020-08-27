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В КНДР обещают стрелять на границе с Китаем: названа причина

27 августа 2020, 10:31

Северная Корея по-прежнему всюду видит врагов.

КНДР
В КНДР опасаются эпидемии COVID-19 / Reuters

Официальный Пхеньян принял меры повышенного контроля на границе с Китаем и разрешил военным стрелять на поражение в любого человека, который приблизится к границам КНДР на расстояние 1 километра. Жесткие меры приняты в связи с боязнью властей проникновения COVID-19 на территорию государства.

Такую информацию сообщает радио RFA.

В пресс-службе полиции города Хверен заявили, что коронавирусная инфекция уже распространилась по всем странам, кроме Северной Кореи. И теперь, "враги пытаются занести его в народную республику через границы".

Вследствие этого власти ввели жесткие меры, которые будут действовать по всему периметру границы с КНР, ее протяженность составляет более 1,4 тысяч километров.Читайте такжеНа фоне слухов о смерти Ким Чен Ына в КНДР рассказали о его активности

Кроме того, в RFA со ссылкой на собственные источники утверждают, что военнослужащим КНДР раздали боевые патроны.

В Северной Корее отчитались о первом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 только 24 июля. Глава КНДР Ким Чен Ын принял решение объявить чрезвычайную ситуацию в пограничном городе Кэсонг, куда вернулся человек из Южной Кореи с подозрением на коронавирус.

Напомним, в январе власти Северной Кореи решили закрыть границы страны для туристов из-за коронавируса в Китае.

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