В конце октября школы перейдут на дистанционное обучение - СМИ

Школы перейдут на дистанционное обучение в октябре / УНИАН

Коронавирус в Украине ежедневно бьёт рекорды по числу новых случаев заражения. В то же время школы работают в обычном режиме. Но ситуация изменится в конце октября. В столичных школах ходят слухи, что после местных выборов, назначенных на 25 октября, учеников переведут на дистанционное обучение.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на сотрудницу школы в Шевченковском районе Киева.

Сообщается, что учителям уже дали задание предварительно подготовить расписание для дистанционного обучения после выборов.

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