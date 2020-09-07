В конце октября школы перейдут на дистанционное обучение - СМИ

Учителям уже дали задание предварительно подготовить расписание для дистанционного обучения.
Коронавирус в Украине ежедневно бьёт рекорды по числу новых случаев заражения. В то же время школы работают в обычном режиме. Но ситуация изменится в конце октября. В столичных школах ходят слухи, что после местных выборов, назначенных на 25 октября, учеников переведут на дистанционное обучение.
Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на сотрудницу школы в Шевченковском районе Киева.
Сообщается, что учителям уже дали задание предварительно подготовить расписание для дистанционного обучения после выборов.
Карантин в Украине - о чем говорилось ранее:
- 30 августа глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что украинская власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса. У государства нет ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие.
- 29 августа министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о начале учебного процесса в школах в условиях карантина в Украине. По его словам, дети могут учиться даже в условиях, когда в Украине растет число больных коронавирусной инфекцией.
- 28 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, грозит ли Украине новый жесткий карантин. Кабмин будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания, заверил он.
Автор: Адриана Бубновская