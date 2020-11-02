В коронавирусных больницах Киева и семи областей почти не осталось мест

Больницы заполнены на более чем 70% / УНИАН

Коронавирус в Украине бьет рекорды. По состоянию на 2 ноября в стране официально зарегистрировали более 400 тысяч случаев заражения. Больницы почти забиты. В Киеве и еще семи областях больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 70%. Всего в стране заполнены 66,9% таких кроватей.

Согласно данным Минздрава, самыми загруженными являются больницы в Полтавской (88,8%), Житомирской (83%), Ивано-Франковской (76,8%), Ровенской (75,8%), Кировоградской (74,5%), Сумской (72,2%) и Донецкой (70,3%) областях, а также в Киеве (76%).

При этом нет ни одного региона, где были бы свободны более 50% таких кроватей.

В ведомстве отметили, что оптимальная ситуация в Тернопольской области - здесь заполнены 52,9% коек.

Всего в Украине для больных коронавирусом введено уже 40 753 кровати.

Также в стране во всех регионах превышен показатель заболеваемости коронавирусом. В среднем в Украине этот показатель составляет 258,8 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 513,4. В Киеве показатель составляет 266,3.

В Минздраве также уточнили, что по состоянию на понедельник, 2 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 402 194 человека.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 7375 человек. За сутки умерли еще +69 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 163 768 пациентов (+2 327 за сутки).

За минувшие 24 часа обнаружены +507 новых случаев заражения COVID-19 в Киеве. Всего в столице зафиксировали 38 745 пациентов с диагнозом коронавирус.

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