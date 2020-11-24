В Кремле объяснили, почему Путину не ввели российскую вакцину от COVID-19

Президент РФ не вакцинирован от коронавируса по одной причине, сообщил его спикер.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина – Дмитрий Песков – сообщил, что российский лидер еще не вакцинирован отечественным препаратом от коронавируса COVID-19 Спутник V, поскольку вакцина не была сертифицирована.
Вакцина от коронавируса в России еще широко не применяется, и президент не может получить ее в качестве добровольца, рассказал спикер журналистам, пишет ТАСС.
По словам Пескова, российский лидер сам сообщит о вакцинации, если посчитает это нужным.
"У нас же не началась еще широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участия в вакцинировании", – заявил пресс-секретарь.
- Напомним, в России 11 августа зарегистрировали вакцину от коронавируса Спутник V, разработанную центром им. Гамалеи. Российская вакцина стала первой зарегистрированной в мире, однако препарат не одобрили в ВОЗ, поскольку он не прошел все необходимые испытания.
- Владимир Путин говорил, что одной из его дочерей дважды вводили российскую вакцину от COVID-19.
- Позже президент РФ сказал, что его страна готова предоставить свою вакцину всем государствам, которые в ней нуждаются.
Автор: Екатерина Присяжнюк