В Кремле объяснили, почему Путину не ввели российскую вакцину от COVID-19

Российская вакцина от коронавируса еще широко не применяется, а Владимир Путин не может быть добровольцем, сообщил Дмитрий Песков / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина – Дмитрий Песков – сообщил, что российский лидер еще не вакцинирован отечественным препаратом от коронавируса COVID-19 Спутник V, поскольку вакцина не была сертифицирована.

Вакцина от коронавируса в России еще широко не применяется, и президент не может получить ее в качестве добровольца, рассказал спикер журналистам, пишет ТАСС.

По словам Пескова, российский лидер сам сообщит о вакцинации, если посчитает это нужным.

"У нас же не началась еще широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участия в вакцинировании", – заявил пресс-секретарь.