УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Кремле объяснили, почему Путину не ввели российскую вакцину от COVID-19

24 ноября 2020, 12:33

Президент РФ не вакцинирован от коронавируса по одной причине, сообщил его спикер.

Песков сообщил, что Спутник V еще широко не применяется, а Путин не может быть добровольцем – Россия вакцина коронавирус
Российская вакцина от коронавируса еще широко не применяется, а Владимир Путин не может быть добровольцем, сообщил Дмитрий Песков / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина – Дмитрий Песков – сообщил, что российский лидер еще не вакцинирован отечественным препаратом от коронавируса COVID-19 Спутник V, поскольку вакцина не была сертифицирована.

Вакцина от коронавируса в России еще широко не применяется, и президент не может получить ее в качестве добровольца, рассказал спикер журналистам, пишет ТАСС.

По словам Пескова, российский лидер сам сообщит о вакцинации, если посчитает это нужным.

"У нас же не началась еще широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участия в вакцинировании", – заявил пресс-секретарь.

  • Напомним, в России 11 августа зарегистрировали вакцину от коронавируса Спутник V, разработанную центром им. Гамалеи. Российская вакцина стала первой зарегистрированной в мире, однако препарат не одобрили в ВОЗ, поскольку он не прошел все необходимые испытания.
  • Владимир Путин говорил, что одной из его дочерей дважды вводили российскую вакцину от COVID-19.
  • Позже президент РФ сказал, что его страна готова предоставить свою вакцину всем государствам, которые в ней нуждаются.

Владимир Путин Дмитрий Песков вакцина от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «В Кремле объяснили, почему Путину не ввели российскую вакцину от COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Когда пандемия COVID-19 пойдет на спад: ученые дали ответКогда пандемия COVID-19 пойдет на спад: ученые дали ответ Жесткий карантин и остановка транспорта в Украине: врач сделала прогноз и назвала срокиЖесткий карантин и остановка транспорта в Украине: врач сделала прогноз и назвала сроки Жесткий локдаун и остановка транспорта: появился неожиданный прогноз по датамЖесткий локдаун и остановка транспорта: появился неожиданный прогноз по датам "Мы не справимся": у Авакова сделали громкое заявление о локдауне"Мы не справимся": у Авакова сделали громкое заявление о локдауне Ученые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирусУченые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирус
Следующий материал

Последние новости

12:33
В Кремле объяснили, почему Путину не ввели российскую вакцину от COVID-19
12:30
В моду на зиму пришли восхитительные кардиганы и теплые свитера оверсайз: фото Фото Видео
12:28
Опять мокрый снег: синоптик дала прогноз погоды на 25 ноября Видео
12:25
Супермодель поздравила сына с днем рождения голым фото
12:15
Запад меняет Навального на его жену - СМИ Видео
Реклама
12:08
5 сигналов вашего тела "умоляющего" побыть в одиночестве Видео
11:52
В Турции прояснили вопрос о проблемах с Россией Видео
11:46
Степанов рассказал, сколько денег нужно на медицину в Украине Видео
11:35
Подарки на Новый год 2021: идеи и что нельзя дарить в год Быка Видео
11:29
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
11:26
Лукашенко захотел мира с Западом и объявил условие сотрудничества Видео
11:23
Из-за COVID-19 авиакомпании предложили изменить правила перевозки пассажиров
11:23
Что ждет мир после выхода США из соглашения об открытом небе мнение
10:59
Алиев назвал причину срыва военной операции Азербайджана в Агдаме Видео
10:55
Гороскоп на 25 ноября для всех: атаки неприятелей, сердечные страдания и карьерная удача Видео
10:43
Лукашенко стал политическим трупом и Путину уже не интересен - журналист Видео
10:38
Телеканал Netflix поделился рождественской версией "Ведьмака" Видео
10:23
Сложности вакцинации: эпидемиолог рассказал о проблеме с препаратом против COVID-19 Видео
10:20
У Зеленского оценили вероятность тотального локдауна в Украине Видео
10:19
Как укрепить ногти в домашних условиях: простые способы и укрепляющая ванночка Видео
Реклама
10:01
Порошенко получил новую болезненную пощечину мнение
09:49
Патологоанатом поведал, во что COVID-19 превращает легкие больного Видео
09:35
Милованов рассказал о судьбе транша МВФ для Украины
09:18
Врач назвала условие тотального уничтожения COVID-19 в Украине Видео
09:08
Трамп уходит: Байден огласил список кандидатов на ключевые должности Видео
08:50
Эксперт рассказал, когда коронавирус в Украине достигнет реального пика Видео
08:48
Борьба с COVID-19 в Украине: в Минздраве намерены изменить систему слежения за больными Видео
08:48
Выход США из соглашения об открытом небе: чем это грозит Украине мнение
08:31
В Киеве за сутки поставили рекордное число диагнозов COVID-19 Видео
08:14
Коронавирус в Украине: за сутки поставили еще более 12 тыс. диагнозов COVID-19 Видео
08:09
Пентагон дал добро на участие в процедуре передачи власти Байдену Видео
07:56
Сколько украинцев заразятся COVID-19 к концу ноября: ученые НАН опубликовали жуткий прогноз Видео
07:44
Гороскоп на 24 ноября для всех: выгодная отдача и покорение сердца Видео
07:36
Смертей от COVID-19 будет больше, чем от всех опасных болезней: врач дал пугающий прогноз Видео
07:26
Илон Маск обогнал Билла Гейтса в рейтинге самых богатых людей в мире
06:59
Суды Трампу уже не помогут: штат Мичиган подтвердил победу Байдена
06:57
Какой будет судьба Украины при Байдене мнение
06:34
Советник главы ОП предложил усилить карантин в Украине на Рождество Видео
06:16
Индейка vs говядина: эксперты рассказали, что полезнее Видео
05:57
Трамп распорядился начать передачу власти Байдену
Реклама
05:52
Лучшие продукты для восстановления после тяжелой болезни: топ-10 Видео
05:28
Календарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый год Видео
05:01
Что нужно проверить после излечения от COVID-19: врач дала советы
04:05
Закроют школы, спортзалы и рестораны: врач назвал сроки жесткого локдауна Видео
03:30
Арена похоти: в Британии создали специальную соцсеть для секса
02:49
День Максима 2020 – поздравления, открытки, приметы
01:26
Медики рассказали, почему утром категорически нельзя есть сладкое ​ Видео
01:02
Не тот Бутусов: в интервью Собчак с Богданом перепутали украинского журналиста с российским режиссером Видео
00:37
У летучих мышей за пределами Китая обнаружили Covid-19 Видео
00:18
​Какой сегодня праздник: что нельзя делать 24 ноября ​
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять