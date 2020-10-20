В "ЛНР" рассказали о реакции России на запрос о закупке вакцины от Covid-19

На оккупированных районах Луганской области пока нет планов по вакцинации от коронавируса.
В России предпочли не отвечать на запрос представителей боевиков "ЛНР" о возможности закупки вакцины от коронавируса. Также оккупированной Луганщине не поступало предложений о предоставлении препарата в качестве гуманитарной помощи.
Об этом заявила "министр здравоохранения ЛНР" Наталья Пащенко, сообщает издание Новости Донбасса.
По ее словам, представители самопровозглашенных властей вышли на рынок России с целью возможного приобретения вакцины, однако поставщики не отреагировали на их предложение.
"К нам не было еще предложений о поступлении в качестве гуманитарной помощи вакцины против коронавирусной инфекции. Также мы вышли на рынок РФ с вопросом приобретения вакцины за денежные средства, но поставщики не откликнулись", - сказала Пащенко.
Кроме того, она добавила, что запрос российским поставщикам в "ЛНР" сделали "достаточно давно", однако публичных заявлений по этому поводу не было.Читайте такжеВирусолог растолковал, чем отличаются российские вакцины от коронавируса
Пащенко подчеркнула, что вакцинацию от коронавирусной инфекции на оккупированной РФ и боевиками "ЛНР" Луганщине пока не будет.
Российская вакцина от Covid-19
- В России первыми в мире зарегистрировали вакцину от Covid-19, которую разработал центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
- Всемирная организация здоровья подвергла критике такой шаг российских властей, так как вакцина не прошла испытание в третьей фазе – ее безопасность и эффективность не доказана.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов уточнил, что специалисты не подтверждают действенность и безопасность российской вакцины, поэтому официальный Киев такой препарат закупать не намерен.
- По мнению врача-инфекциониста Владимира Курпиты, вакцина из РФ была зарегистрирована для проведения третьей фазы исследований. Однако россияне не публикуют данные об испытаниях, что вызывает беспокойство у ученых.