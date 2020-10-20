В "ЛНР" рассказали о реакции России на запрос о закупке вакцины от Covid-19

В России не ответили на запрос "ЛНР" о закупке вакцины от коронавируса / Reuters

В России предпочли не отвечать на запрос представителей боевиков "ЛНР" о возможности закупки вакцины от коронавируса. Также оккупированной Луганщине не поступало предложений о предоставлении препарата в качестве гуманитарной помощи.

Об этом заявила "министр здравоохранения ЛНР" Наталья Пащенко, сообщает издание Новости Донбасса.

По ее словам, представители самопровозглашенных властей вышли на рынок России с целью возможного приобретения вакцины, однако поставщики не отреагировали на их предложение.

"К нам не было еще предложений о поступлении в качестве гуманитарной помощи вакцины против коронавирусной инфекции. Также мы вышли на рынок РФ с вопросом приобретения вакцины за денежные средства, но поставщики не откликнулись", - сказала Пащенко.

Кроме того, она добавила, что запрос российским поставщикам в "ЛНР" сделали "достаточно давно", однако публичных заявлений по этому поводу не было.Читайте такжеВирусолог растолковал, чем отличаются российские вакцины от коронавируса

Пащенко подчеркнула, что вакцинацию от коронавирусной инфекции на оккупированной РФ и боевиками "ЛНР" Луганщине пока не будет.

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