В Минобразования предложили страховать учителей и школьников от коронавируса

В украинских школах стартовал учебный год / УНИАН

Министерство образования и науки планирует подписать меморандум со страховыми компаниями по страхованию работающих учителей-пенсионеров и детей от коронавируса.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет в эфире ток-шоу Право на владу на 1+1.

И дети, и учителя-пенсионеры находятся в зоне риска в условиях эпидемии CОVID-19.

"Есть предложение из группы первой семерки страховых компаний Украины о возможности подписания меморандума с Министерством образования и науки относительно определенных программ страхования не только пенсионеров (работающих учителей-пенсионеров, - ред.), но и детей", - сказал он.

Шкарлет выразил надежду, что в ближайшее время "мы выйдем на некий меморандум и сотрудничество, которые будут полезными и учителям, и государству, и будут определенным образом моделировать ситуацию определенной защиты".

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Как сообщал Главред, инфекционист Ольга Голубовская считает, что Украина находится лишь в начале роста числа инфицированных COVID-19. Чтобы количество больных коронавирусом не увеличивалось, школы следовало бы перевести на дистанционное обучение.