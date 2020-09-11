В Минздраве анонсировали тест, который с одного образца определит грипп или Covid-19 у пациента

Ученые пообещали создать тест-систему, которая сможет определять 5-6 видов вирусов / УНИАН

Украинские ученые разработают тест-систему, которая позволит определять с одного образца, чем болен человек - гриппом, парагриппом или Covid-19.

Министерство здравоохранения уже направило ученым заказ на эти тесты. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24.

"Мы тесно сотрудничаем с Институтом молекулярной биологии, и мы с ними сидели за круглым столом и пришли к тому решению, что сегодня тест-систем, которые диагностируют коронавирусную болезнь, огромное количество. В то же время нам нужно готовиться к сезону, когда к Covid-19 присоединится грипп, парагрипп и другие 200 гриппоподобных заболеваний", - сказал он.

Читайте такжеВ Украине торгуют справками об отрицательном тесте на Covid-19 ради вояжа за границуПо словам Ляшко, украинские академики сказали, что они создадут тест-систему, которая будет определять разные виды вирусов.

"Это будет на 5-6 плашек панелей и четко будет показывать - или это грипп, парагрипп или коронавирусная болезнь", - отметил главный санврач.

Напомним, ранее в Минздраве призвали к массовой вакцинации. В ведомстве сообщили, что на территорию страны будет ввезено в два раза больше вакцин от гриппа, а некоторые украинцы получат шанс сделать прививку бесплатно.