В Минздраве допустили закупку из России вакцины от коронавируса

В ВОЗ пока не подтвердили действенность и безопасность вакцины из РФ - Степанов/ УНИАН

Министерство здравоохранения Украины не располагает информацией о том, что разработанная Россией вакцина от коронавирусной инфекции Covid-19 является безопасной и эффективной. Если ВОЗ подтвердит соответствие вакцины всем требованиям, украинская сторона не исключает возможности закупки такого препарата.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, в Киев поступило заявление от российской стороны о том, что там появилась вакцина от коронавируса. Однако на данный момент нет компетентных заключений специалистов о безопасности и эффективности такого препарата.

"У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасная, в министерстве охраны здоровья нет", - отметил Степанов.

Впрочем, он допустил, что если Всемирная организация здравоохранения одобрит российскую вакцину, Украина может закупить препарат. Впрочем, это касается любой вакцины – не только той, которая произведена в России.

"Если такое случится (подтверждение от ВОЗ, прохождение всех стадий испытаний и доказательства безопасности), то мы будем говорить про закупку любой вакцины, не только российской", - подчеркнул министр.Читайте такжеРоссийская вакцина уже в Украине: известный врач сделал неожиданное заявление

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