В Минздраве допустили закупку из России вакцины от коронавируса

Глава Минздрава Максим Степанов назвал условие закупки российской вакцины.
Министерство здравоохранения Украины не располагает информацией о том, что разработанная Россией вакцина от коронавирусной инфекции Covid-19 является безопасной и эффективной. Если ВОЗ подтвердит соответствие вакцины всем требованиям, украинская сторона не исключает возможности закупки такого препарата.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, в Киев поступило заявление от российской стороны о том, что там появилась вакцина от коронавируса. Однако на данный момент нет компетентных заключений специалистов о безопасности и эффективности такого препарата.
"У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасная, в министерстве охраны здоровья нет", - отметил Степанов.
Впрочем, он допустил, что если Всемирная организация здравоохранения одобрит российскую вакцину, Украина может закупить препарат. Впрочем, это касается любой вакцины – не только той, которая произведена в России.
"Если такое случится (подтверждение от ВОЗ, прохождение всех стадий испытаний и доказательства безопасности), то мы будем говорить про закупку любой вакцины, не только российской", - подчеркнул министр.Читайте такжеРоссийская вакцина уже в Украине: известный врач сделал неожиданное заявление
Вакцина России от коронавируса
- В августе россияне заявили, что они первыми в мире зарегистрировали вакцину против коронавирусной инфекции, которую разработал центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
- Российский президент Владимир Путин рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
- Народный депутат от Слуги народа Александр Качура заявил, что если эффективность российской вакцины будет доказана, то Украина должна закупить препарат у РФ.
- Президент Владимир Зеленский считает, что вакцина из РФ вызывает сомнение – Украина будет ждать, пока появится европейский препарат, действенность которого будет подтверждена учеными.