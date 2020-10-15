В Минздраве назвали единственный способ побороть Covid-19

Максим Степанов напомнил украинцам о правилах во время карантина / УНИАН

Количество больных коронавирусом в Украине будет увеличиваться, пока украинцы не станут соблюдать все установленные правила.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 15 октября.

По его словам, чтобы победить пандемию коронавируса, Украине недостаточно совершенствования медицинской системы. Чтобы разорвать цепь передачи болезни, граждане должны соблюдать рекомендации Минздрава.

"Мир ничего пока не придумал и нет ничего другого, как беречь себя способом, который мы предлагаем: маска, дистанция, пользование антисептиком", – заявил Степанов.

Министр напомнил, что по инициативе Министерства здравоохранения, было принято решение об усилении карантинных ограничений в Украине. В частности:

проведение любых массовых мероприятий в "зеленой" зоне разрешено с участием не более 50 человек с соблюдением социальной дистанции, в "желтой" – не более 30 и "оранжевой" – 20 человек;

ограничения по работе заведений общественного питания (закрытие в 22:00 и не позднее);

контроль людей, находящихся на самоизоляции, осуществляют учреждения здравоохранения и полиция;

контроль за соблюдением правил на рынках, в ресторанах или магазинах возложен на Госпродпотребслужбу, а в транспорте – на органы местного самоуправления с подразделениями Укртрансбезопасности.

"Важно, чтобы мы все эти вещи соблюдали. И тогда мы точно будем в состоянии победить Covid-19. Мы можем сколько угодно увеличивать койко-места, но в медицинской системы любой страны есть предел. В том числе и в Украине. Поэтому, пожалуйста, придерживайтесь этих правил и будьте здоровы", – подчеркнул Степанов.

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