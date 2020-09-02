В Минздраве назвали причину массовых вспышек COVID-19 в Украине

По состоянию на 1 сентября в Украине были зафиксированы уже 123 303 случая заражения / УНИАН

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал главную причину массовых вспышек COVID-19 в Украине.

По его словам, это массовые мероприятия, не связанные с производственными процессами. Об этом Ляшко заявил в эфире UA: Первый.

"Причиной массовых вспышек становятся массовые мероприятия. В частности празднования дней рождения, свадьбы, или праздники, когда съезжаются в определенное село люди из окрестных сел или городов. И происходят обширные контакты. И после этого оказывается кто-то инфицированным - и пошла такая цепочка передачи инфекции", - отметил главный санврач.

Ляшко считает, что на на данный момент главная задача – это предотвратить распространение коронавируса именно там, где существуют большие скопления людей, и где это не связано с производственными процессами.

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Коронавирус в Украине 1 сентября

По состоянию на вторник, 1 сентября, в Украине были зафиксированы уже 123 303 случая заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 31 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +2088.

Жертвами COVID-19 стали 2 605 человек (+48 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 57 802 человека (+688 за сутки).