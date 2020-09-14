В Минздраве назвали регионы, которым не светит ослабление карантина

Киеву и 19 областям не светит ослабление карантина / УНИАН

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. По состоянию на утро понедельника, 14 сентября, в Украине официально зарегистрировали 156 797 случаев заражения коронавирусом. В то же время столица Украины и 19 областей не готовы к смягчению противоэпидемических мероприятий, учитывая превышение индикаторных показателей.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По информации, в Киеве заболеваемость COVID-19 за 14 дней составила 136,9 на 100 тысяч человек (норма до 40), загруженность коек в больницах первой волны по состоянию на 13 сентября в столице составляет 50,6% за последние 5 дней.

Также не готовы к смягчению карантинных мероприятий Винницкая (55,3 на 100 тысяч населения), Волынская (85,6), Житомирская (90,4), Закарпатская (92,5), Запорожская (48), Ивано-Франковская (159,5), Киевская (72,5), Луганская (42,4), Львовская (101,6), Николаевская (71,6), Одесская (101,3), Ривненская (119,3), Сумская (97,1), Тернопольская (310,8), Харьковская (142,6), Хмельницкая (122,1), Черкасская (84,8), Черновицкая (216,6), Черниговская (90,7) области.

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