В Минздраве назвали условие досрочного прекращения самоизоляции

Украины могут на 8-й день досрочно прервать самоизоляцию - Степанов/ УНИАН

В министерстве здравоохранения Украины приняли решение об изменении стандартов оказания медицинской помощи людям, которые пребывают на лечении от коронавируса. Теперь самоизоляцию можно прервать досрочно на 8-й день болезни, однако для этого нужно сделать ПЦР-тест за собственные деньги.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в ходе своего брифинга в субботу, 19 сентября.

По его словам, украинцы на 8-й день самоизоляции могут сдать ПЦР-тест, и если тест окажется отрицательным, то человек может досрочно прервать вынужденную самообсервацию.

"На восьмой день человек сможет самостоятельно сдать ПЦР-тест, если у него есть такое желание, чтобы прервать самоизоляцию. Почему на восьмой день? Потому что это средний срок пребывания в инкубационном периоде. Но человек делает это за собственные средства", - добавил Степанов.Читайте такжеВ Минздраве рассказали, что предпримут в борьбе с пандемией COVID-19