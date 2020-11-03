В Минздраве озвучили условия для прекращения лечения от коронавируса

Прекращать лечить от коронавируса можно при нескольких условиях, поделились в Минздраве / УНИАН

Первый замглавы Минздрава Ирина Садовяк сообщила, что лечение коронавируса в Украине заканчивают, когда, в частности, у пациента отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 и нет симптомов острой респираторной вирусной инфекции.

Пациентов престают лечить от коронавируса еще при нескольких условиях, рассказала заместитель министра во время брифинга, который опубликован в YouTube-канале NEWSONE.

Садовяк объяснила, что лечение коронавируса также прекращается, когда у человека нет симптомов ОРВИ на протяжении трех дней, начиная с десятого дня клинических проявлений болезни без лабораторного обследования.

По словам замминистра, еще одной причиной для прекращения лечения от COVID-19 является отсутствие на протяжении трех дней симптомов ОРВИ – отсчет ведется с десятого дня от даты забора материала при положительном результате ПЦР-теста на коронавирус без лабораторного обследования.