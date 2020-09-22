В Минздраве негодуют из-за фестиваля в Запорожье во время эпидемии Covid-19

Степанова возмутило проведения фестиваля в Запорожье / УНИАН

Проведение музыкального фестиваля в Запорожье во время эпидемии коронавируса в Украине возмутило главу Минздрава Максима Степанова. Он подчеркнул, что теперь в области ожидается вспышка Covid-19.

Об этом Степанов заявил во время брифинга во вторник, 22 сентября.

По словам министра здравоохранения, на фестивале собрались несколько десятков тысяч человек.

"У меня нет ни одного вопроса к людям, у меня вопрос к организаторам. Извините, но это просто "трэш" какой-то, то, что вы делаете. Другого слова у меня просто нет", - сказал Степанов.

Глава Минздрава напомнил, что на прошлой неделе общался с мэрами городов, и те пообещали не использовать карантин для политических целей, а также не организовывать массовые мероприятия в своих городах. Несмотря на это в некоторых городах продолжают проводить такие мероприятия.

"Конечно я буду обращаться к своим коллегам, которые отвечают за меры контроля, относительно принятия соответствующих мер, составления протоколов. Сейчас мы будем смотреть, что будет происходить в Запорожской области. Понятно, что у нас будет увеличение количества больных COVID-19 после проведения таких массовых мероприятий", - добавил он.

Отметим, по состоянию на 22 сентября коронавирус в Запорожской области выявили у 3034 человек, за последние сутки заболели +100 жителей региона. Всего в области умерли 44 человека с подтвержденным диагнозом Covid-19, за последние сутки +2.

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