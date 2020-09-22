В Минздраве негодуют из-за фестиваля в Запорожье во время эпидемии Covid-19

После проведения массовых мероприятий в Запорожье ожидается вспышка коронавируса.
Проведение музыкального фестиваля в Запорожье во время эпидемии коронавируса в Украине возмутило главу Минздрава Максима Степанова. Он подчеркнул, что теперь в области ожидается вспышка Covid-19.
Об этом Степанов заявил во время брифинга во вторник, 22 сентября.
По словам министра здравоохранения, на фестивале собрались несколько десятков тысяч человек.
"У меня нет ни одного вопроса к людям, у меня вопрос к организаторам. Извините, но это просто "трэш" какой-то, то, что вы делаете. Другого слова у меня просто нет", - сказал Степанов.
Глава Минздрава напомнил, что на прошлой неделе общался с мэрами городов, и те пообещали не использовать карантин для политических целей, а также не организовывать массовые мероприятия в своих городах. Несмотря на это в некоторых городах продолжают проводить такие мероприятия.
"Конечно я буду обращаться к своим коллегам, которые отвечают за меры контроля, относительно принятия соответствующих мер, составления протоколов. Сейчас мы будем смотреть, что будет происходить в Запорожской области. Понятно, что у нас будет увеличение количества больных COVID-19 после проведения таких массовых мероприятий", - добавил он.
Отметим, по состоянию на 22 сентября коронавирус в Запорожской области выявили у 3034 человек, за последние сутки заболели +100 жителей региона. Всего в области умерли 44 человека с подтвержденным диагнозом Covid-19, за последние сутки +2.
Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее:
- 19 сентября в Украине госпитализировали рекордное число больных Covid-19 за сутки – 669 человек.
- 18 сентября президент Украины Владимир Зеленский связал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране непосредственно с проведением местных выборов в октябре 2020 года.
- 18 сентября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, в течение осени и зимы будет всплеск числа инфицированных COVID-19.
- 18 сентября министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об изменении протокола лечения коронавируса. Глава Минздрава уточнил, что изменения протокола лечения коронавируса коснулись расширениях схемы использования лекарственных средств.