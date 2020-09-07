В Минздраве обеспокоились увеличением госпитализаций из-за коронавируса

Степанов рассказал о госпитализациях из-за коронавируса / УНИАН

Коронавирус в Украине ежедневно выявляют у более 2000 тысяч человек. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине растет количество госпитализированных из-за заражения коронавирусом. В связи с этим он считает, что надо подготовить дополнительные койки для больных.

Об этом Степанов заявил на брифинге в понедельник, 7 сентября.

По его словам, в некоторых областях Украины заполненность коек уже превышает 60%.

"Минздрав в ближайшее время выдаст поручение. Кроме тех 35 тысяч коек, которые у нас есть, в связи с ростом количества больных, мы считаем, что надо начать готовить еще в определенном количестве кровати для больных, в зависимости от региона. Я думаю надо подготовить еще порядка 15 тысяч коек", - заявил министр здравоохранения.

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