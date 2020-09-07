В Минздраве обеспокоились увеличением госпитализаций из-за коронавируса

Степанов заявил, что в больницах подготовят еще 15 тысяч коек для больных COVID-19.
Коронавирус в Украине ежедневно выявляют у более 2000 тысяч человек. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине растет количество госпитализированных из-за заражения коронавирусом. В связи с этим он считает, что надо подготовить дополнительные койки для больных.
Об этом Степанов заявил на брифинге в понедельник, 7 сентября.
По его словам, в некоторых областях Украины заполненность коек уже превышает 60%.
"Минздрав в ближайшее время выдаст поручение. Кроме тех 35 тысяч коек, которые у нас есть, в связи с ростом количества больных, мы считаем, что надо начать готовить еще в определенном количестве кровати для больных, в зависимости от региона. Я думаю надо подготовить еще порядка 15 тысяч коек", - заявил министр здравоохранения.
Коронавирус в Украине - что было ранее:
- 5 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.
- 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%.
Автор: Адриана Бубновская