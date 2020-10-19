В Минздраве объяснили, что делать, если в больнице требуют деньги за лечение Covid-19

Каждый пациент в стационаре получает "ковидный пакет" / Reuters

Лечение коронавируса в Украине полностью финансируется государством. И если в государственной больнице требуют заплатить, в этом случае нужно обратиться на горячую линию Национальной службы здоровья Украины 16-77.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

По его словам, сотрудники НСЗУ имеют свои территориальные подразделения, они рассмотрят все случаи нарушений и решат вопрос.

"Если больной госпитализирован в стационар, в больнице, в которой оказывается медицинская помощь больным с коронавирусной болезнью, государство полностью покрывает это лечение. Это так называемый "ковидный пакет", на который Национальная служба здравоохранения Украины заключает контракт с больницей и перечисляет средства", – объяснил Ляшко.

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