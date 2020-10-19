В Минздраве объяснили, что делать, если в больнице требуют деньги за лечение Covid-19

Коронавирус в государственных больницах должны лечить бесплатно.
Лечение коронавируса в Украине полностью финансируется государством. И если в государственной больнице требуют заплатить, в этом случае нужно обратиться на горячую линию Национальной службы здоровья Украины 16-77.
Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.
По его словам, сотрудники НСЗУ имеют свои территориальные подразделения, они рассмотрят все случаи нарушений и решат вопрос.
"Если больной госпитализирован в стационар, в больнице, в которой оказывается медицинская помощь больным с коронавирусной болезнью, государство полностью покрывает это лечение. Это так называемый "ковидный пакет", на который Национальная служба здравоохранения Украины заключает контракт с больницей и перечисляет средства", – объяснил Ляшко.
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Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро воскресенья, 18 октября, коронавирус в Украине официально заразил 298 872 человека.
- На лечение одного пациента с тяжелым течением коронавирусной болезни в Украине выделяют более 45 тысяч гривен. Об этом сообщали в Минздраве.
- Директор Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко назвал реальную стоимость лечения коронавируса в Украине.
- Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский рассказал, сколько в среднем длится лечение коронавируса и как понять, что опасность уже миновала.