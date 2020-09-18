В Минздраве объяснили, кому не нужно делать тест на COVID-19

После двухнедельной самоизоляции тест на COVID-19 теперь делать не нужно - Степанов / УНИАН

Лицам, которые после двухнедельной самоизоляции не ощущают симптомов коронавирусной инфекции, теперь не нужно делать ПЦР-тест на COVID-19 в обязательном порядке.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе своего брифинга в пятницу, 18 сентября.

По его словам, при отсутствии симптомов, указывающих на возможное наличие в организме коронавирусной инфекции, тест на COVID-19 теперь делать не нужно. Кроме того, перед плановой госпитализацией прохождение теста на коронавирус также не требуется.

"У нас есть изменения. Если человек был на самоизоляции 14 дней и у него нет симптомов, то ПЦР-тест на коронавирус делать не нужно. Если человек идет на плановую госпитализацию, то ПЦР-тест ему тоже не нужен", - подчеркнул Степанов.Читайте такжеГде в Киеве бесплатно или недорого сдать тест на коронавирус