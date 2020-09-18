В Минздраве объяснили, кому не нужно делать тест на COVID-19

Если у человека есть симптомы заболевания, ему нужно обратиться к своему семейному врачу.
Лицам, которые после двухнедельной самоизоляции не ощущают симптомов коронавирусной инфекции, теперь не нужно делать ПЦР-тест на COVID-19 в обязательном порядке.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе своего брифинга в пятницу, 18 сентября.
По его словам, при отсутствии симптомов, указывающих на возможное наличие в организме коронавирусной инфекции, тест на COVID-19 теперь делать не нужно. Кроме того, перед плановой госпитализацией прохождение теста на коронавирус также не требуется.
"У нас есть изменения. Если человек был на самоизоляции 14 дней и у него нет симптомов, то ПЦР-тест на коронавирус делать не нужно. Если человек идет на плановую госпитализацию, то ПЦР-тест ему тоже не нужен", - подчеркнул Степанов.Читайте такжеГде в Киеве бесплатно или недорого сдать тест на коронавирус
- Напомним, в министерстве здравоохранения в четверг, 17 сентября, решили изменить протокол лечения коронавирусной инфекции. Изменения предполагают использование дополнительного перечня лекарств для лечения COVID-19.
- По состоянию на пятницу, 18 сентября, в Украине установлено 169 472 заражения кооронавирусом. За последние 24 часа зафиксировано 3 228 прецедентов заболевания COVID-19.
- На территории Украины действует режим адаптивного карантина, который продлится до 1 ноября. В Минздраве не исключают, что в ближайшем будущем страну могут ожидать жесткие противоэпидемиологические мероприятия.