В Минздраве объяснили украинцам, что делать при симптомах COVID-19

Если у человека есть симптомы коронавируса, нужно позвонить семейному врачу - Степанов / Главред

В случае обнаружения симптомов, которые могут указывать на возможное заражение человека коронавирусом, следует позвонить по телефону семейному врачу. Доктор определит, нужна ли пациенту госпитализация и направит к нему мобильную бригаду для проведения теста на COVID-19.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в ходе своего брифинга в субботу, 19 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, согласно установленному министерством алгоритму, украинцам не нужно ехать в больницы при наличии симптоматики заболевания. Достаточно позвонить врачу, который решит вопрос касательно госпитализации и проведения теста.

"Если у вас есть симптомы коронавирусной болезни, необходимо позвонить семейному врачу. Ни один наш стандарт не предусматривает, что больной должен самостоятельно ехать в поликлинику и стоять там в очередях. Более того, специалисты не советуют это делать", - отметил Степанов, акцентировав внимание на том, что госпитализируют обычно больных с тяжелой симптоматикой. Те, кто переносят коронавирус легко, могут оставаться дома. В случае проблем следует звонить семейному врачу или по номеру 103.

Напоследок министр подчеркнул, что только 20-25% пациентов, у которых фиксируют COVID-19, нужно отправлять на госпитализацию. Остальная часть больных болеет либо легко, либо и вовсе бессимптомно.Читайте такжеГде в Киеве бесплатно или недорого сдать тест на коронавирус