В Минздраве объяснили украинцам, что делать при симптомах COVID-19

Украинцам не нужно ехать в больницы и стоять в очередях.
В случае обнаружения симптомов, которые могут указывать на возможное заражение человека коронавирусом, следует позвонить по телефону семейному врачу. Доктор определит, нужна ли пациенту госпитализация и направит к нему мобильную бригаду для проведения теста на COVID-19.
Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в ходе своего брифинга в субботу, 19 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.
По его словам, согласно установленному министерством алгоритму, украинцам не нужно ехать в больницы при наличии симптоматики заболевания. Достаточно позвонить врачу, который решит вопрос касательно госпитализации и проведения теста.
"Если у вас есть симптомы коронавирусной болезни, необходимо позвонить семейному врачу. Ни один наш стандарт не предусматривает, что больной должен самостоятельно ехать в поликлинику и стоять там в очередях. Более того, специалисты не советуют это делать", - отметил Степанов, акцентировав внимание на том, что госпитализируют обычно больных с тяжелой симптоматикой. Те, кто переносят коронавирус легко, могут оставаться дома. В случае проблем следует звонить семейному врачу или по номеру 103.
Напоследок министр подчеркнул, что только 20-25% пациентов, у которых фиксируют COVID-19, нужно отправлять на госпитализацию. Остальная часть больных болеет либо легко, либо и вовсе бессимптомно.Читайте такжеГде в Киеве бесплатно или недорого сдать тест на коронавирус
- Напомним, по состоянию на субботу, 19 сентября, в Украине диагностировано 172 712 прецедентов заражения COVID-19. За последние 24 часа коронавирус нашли еще у 3 240 украинцев.
- В Минздраве ранее заявляли, что на территории страны могут ввести жесткий карантин в том случае, если количество больничных коек для пациентов с коронавирусом будет заполнено более, чем на 75%.
- Кроме того, в ведомстве отметили, что украинцы могут прекратить двухнедельную самоизоляцию уже на 8-й день в том случае, если сделают ПЦР-тест на коронавирус.