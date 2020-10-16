В Минздраве оценили шансы на открытие границ ЕС для туристов из Украины

Украина оказалась в серой эпидемиологической зоне ЕС - туристические поездки по-прежнему закрыты - Ляшко / УНИАН

На данный момент эпидемиологическая ситуация в Украине не соответствует критериям Евросоюза для открытия границ европейских стран с третьими странами для туристических целей. Украинцы пока не смогут воспользоваться безвизовым режимом для путешествий по Европе.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе онлайн-брифинга в пятницу, 16 октября.

По его словам, сейчас эпидемиологическая ситуация не соответствует трем главным критериям ЕС для открытия границ – охвату тестирования, показателям заболеваемости за 14 дней и количеству положительных тестов на Covid-19.

Именно по этим критериям Брюссель устанавливает специальные уровни эпидемиологической опасности для стран – зеленый, желтый или красный. Существует и серый уровень – для стран, где количество тестов не соответствует оптимальным показателям с точки зрения охвата тестированием.Читайте такжеУжесточение карантина в Украине: будет ли запрет на въезд и возвращение украинцев домой из-за границы

Украина по нынешним показателям находится в серой зоне.

В настоящий момент в Украине проводят 120 тестов на 100 тысяч населения, тогда как оптимальным показателем ЕС является более 300 тестов на аналогичное число людей. Сейчас самый высокий уровень тестирования зафиксирован в Киеве – 271 тест, наиболее низкий – 64 теста на 100 тысяч населения в Кировоградской области.

"Страны, где охват тестированием ниже 300 на 100 тыс. населения за неделю, не имеют возможности пользоваться установленными для цветных зон правилами и попадают в серую зону. В Украине этот показатель составляет 120 на 100 тыс. населения (в Киеве он наивысший - 271 на 100 тыс. населения, в Кировоградской обл. наихудший - 64), - отметил Ляшко.

Для того чтобы границы ЕС для Украины были открыты, страна должна переместиться на зеленый уровень эпидемиологической опасности. Для туристов государств красного или желтого уровня установлены ограничения при пересечении европейских границ.

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Как подчеркнул Ляшко, доля положительных тестов на коронавирус для открытия границ должна составлять не меньше 4% – пока в Украине данный показатель составляет 18%. Показатели заболеваемости не должны быть больше 25 человек на 100 тысяч населения. В Украине болеют коронавирусом 179 человек на 100 000 украинцев.

Поездки в ЕС в условиях Covid-19