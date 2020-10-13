Кого в Украине тестируют на антитела к СOVID-19 и сколько тестов уже сделано

В Украине провели менее 2 миллионов ИФА-тестов за 4,5 месяца / УНИАН

С начала массового тестирования на антитела к коронавирусу в Украине провели 1 789 949 тестов методом иммуноферментного анализа (ИФА). Об этом в ответ на информационный запрос Главреда сообщили в пресс-службе Минздрава.

В частности, за сутки, 12 октября, были проведены 22 852 таких теста. При этом в Минздраве не смогли сказать, каков процент украинцев по их подсчетам уже имеет такие антитела, ссылаясь на то, что данные подаются в общих цифрах.

"ИФА-тесты проводят преимущественно медицинские учреждения, которые этот показатель подают в общих цифрах", - сказали в ведомстве.

Читайте такжеУченые выяснили, как быстро исчезают антитела к коронавирусуСогласно данным Минздрава, ИФА-тесты проводят пациентам с симптомами COVID-19, пневмонией, контактным лицам, лицам, нуждающимся в плановой операции/госпитализации, сотрудникам лабораторий, которые обрабатывают образцы на COVID-19, сотрудникам патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, которые принимают участие во вскрытии тел, сотрудникам Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы.

В то же время в Минздраве уточнили, что за 4,5 месяца от момента начала тестирования на закупку ИФА-тестов не выделили ни одной гривны из коронавирусного фонда. "Деньги на их проведение не тратятся из фонда по борьбе с COVID-19 – их закупают местные власти. С пятницы, 16 октября, закупку ИФА-тестов будет проводить НСЗУ, после чего станет известна цена одного такого теста", - сообщили в Минздраве.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что украинские лаборатории могут проводить до миллиона ИФА-тестов в сутки, но при определенных условиях.