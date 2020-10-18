В Минздраве подсчитали уровень летальности от Covid-19 в Украине

Жертвами Covid-19 в Украине стали 5607 человек / УНИАН

Смертность от коронавируса в Украине является одной из самых низких в мире, она составляет около 2%.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

Он уточнил, что в данном случае речь идет о количестве летальных случаев, зафиксированных ежедневно в оперативной статистике.

"То есть человек умер, и если у него была диагностирована коронавирусная болезнь, он попадает в нашу статистику. Не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с коронавирусной болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше 2%", - заявил Ляшко.

Главный санврач добавил, что в мире летальность уменьшилась с 7% до 3%. Это произошло благодаря тому, что медики со временем нашли правильные подходы при выводе зараженных из критического состояния.

Ляшко напомнил, что в марте в Украине говорили о летальности на уровне 5,1%, на начало апреля называли цифру в 3%, а к концу апреля - 2,5%. С тех пор этот процент преимущественно уменьшался, хотя в начале июня вновь поднимался до 3%.

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