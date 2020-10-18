В Минздраве подсчитали уровень летальности от Covid-19 в Украине

В Украине - один из самых низких уровней смертности от коронавируса.
Смертность от коронавируса в Украине является одной из самых низких в мире, она составляет около 2%.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.
Он уточнил, что в данном случае речь идет о количестве летальных случаев, зафиксированных ежедневно в оперативной статистике.
"То есть человек умер, и если у него была диагностирована коронавирусная болезнь, он попадает в нашу статистику. Не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с коронавирусной болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше 2%", - заявил Ляшко.
Главный санврач добавил, что в мире летальность уменьшилась с 7% до 3%. Это произошло благодаря тому, что медики со временем нашли правильные подходы при выводе зараженных из критического состояния.
Ляшко напомнил, что в марте в Украине говорили о летальности на уровне 5,1%, на начало апреля называли цифру в 3%, а к концу апреля - 2,5%. С тех пор этот процент преимущественно уменьшался, хотя в начале июня вновь поднимался до 3%.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро воскресенья, 18 октября, в Украине официально зарегистрировали 298 872 случая заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине поставлен +5231 новый диагноз Covid-19.
- По состоянию на утро воскресенья, 18 октября, в стране заняты 59,8% больничных коек для пациентов с подозрением или подтвержденным Covid-19. Самая плохая ситуация с заполненностью коек больными наблюдается в Луганской и Донецкой областях.
- Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, кого чаще всего убивает коронавирус в Украине. Этой категории граждан стоит быть особенно осторожными в условиях эпидемии Covid-19.
- Экс-министр здравоохранения, президент Всеукраинского врачебного общества и врач Олег Мусий заявил, что статистика смертности людей с Covid-19 в Украине уже является критической.