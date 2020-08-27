В Минздраве предупредили украинцев: Ляшко назвал города, где может вспыхнуть COVID-19

Минздрав может заранее знать, где произойдет вспышка коронавируса - Ляшко / УНИАН

В Запорожье, Черкассах и Чернигове возможна новая вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. Ужесточать карантин в этих городах пока не будут, однако Минздрав предупреждает о потенциальной эпидемиологической опасности.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью изданию Интерфакс-Украина.

По словам замглавы Минздрава, система, которую используют в процессе усиления противоэпидемиологических мер, показывает более-менее реальную картину с заболеванием COVID-19. Работники медицинской сферы также внимательно изучают ряд индикаторов, которые демонстрируют причины увеличения количества заболеваний.

Чиновник акцентировал внимание на том, что несмотря на риски, которые присутствуют в вышеуказанных городах, пока нет предпосылок для ужесточения карантинных мероприятий.Читайте такжеНужно готовить резерв коек в больницах: врач сделала тревожное заявление о COVID-19

"И мы можем предупреждать регионы, где наиболее опасная ситуация и где будет следующая вспышка. Сейчас мы видим, что заболеваемость может подняться в Запорожье, уже пошла в Черкассах, пошел Чернигов. То есть, нет еще показателей для усиления карантинных ограничений, но есть устойчивые проценты увеличения количества случаев", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, за последние 24 часа коронавирусом в Украине заразились еще 1947 украинцев. Всего с начала эпидемии COVID-19 на территории страны зафиксировано 112 059 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Тем временем власти продлили адаптивный карантин до 1 ноября. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Украине также были усилены противоэпидемиологические мероприятия.