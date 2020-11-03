В Минздраве предупредили украинцев об ураганном распространении COVID-19

Степанов призвал украинцев соблюдать профилактические меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.
На территории Украины кооронавирусная инфекция COVID-19 распространяется серьезными темпами. Об этом свидетельствует очередной антирекорд заболеваемости, зафиксированный 3 ноября. Во избежание заражения вирусом украинцам следует придерживаться карантинных норм.
С таким заявлением выступил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе своего брифинга во вторник, 3 ноября.
По его словам, в Украине присутствует серьезная проблема форсированного распространения коронавирусной инфекции.
"У нас сегодня очередной антирекорд - 8899 новых больных. Коронавирус распространяется бешеными темпами. Просто в ураганном режиме. Мы это видим, в том числе, и в европейских странах", - отметил Степанов, добавив, что, к примеру, во Франции за сутки было установлено 52 тысяч случаев новых заражений коронавирусом.
Глава Минздрава настоятельно посоветовал украинцам соблюдать рекомендованные ведомством противоэпидемиологические меры во избежание заражения COVID-19.Читайте такжеВ Украине официально продлили карантин и срок ЧС: документ
Коронавирус в Украине
- По состоянию на вторник, 3 ноября, на территории Украины зафиксирован 411 093 прецедент заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа вирус подцепили еще 8 899 украинцев.
- В Закарпатской обладминистрации 2 ноября заявили, что больницы Ужгорода на 100% заполнены пациентами с коронавирусом. Заразившихся вирусной инфекцией вынуждены госпитализировать в другие регионы.
- В Украине с 2 ноября обновили разделение городов и районов на эпидемиологические зоны. В красной зоне, в отличии от зеленой, желтой и оранжевой, действуют более жесткие карантинные ограничения.