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В Минздраве предупредили украинцев об ураганном распространении COVID-19

3 ноября 2020, 11:06

Степанов призвал украинцев соблюдать профилактические меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Степанов
Коронавирус в Украине распространяется бешеными темпами - Степанов / УНИАН

На территории Украины кооронавирусная инфекция COVID-19 распространяется серьезными темпами. Об этом свидетельствует очередной антирекорд заболеваемости, зафиксированный 3 ноября. Во избежание заражения вирусом украинцам следует придерживаться карантинных норм.

С таким заявлением выступил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе своего брифинга во вторник, 3 ноября.

По его словам, в Украине присутствует серьезная проблема форсированного распространения коронавирусной инфекции.

"У нас сегодня очередной антирекорд - 8899 новых больных. Коронавирус распространяется бешеными темпами. Просто в ураганном режиме. Мы это видим, в том числе, и в европейских странах", - отметил Степанов, добавив, что, к примеру, во Франции за сутки было установлено 52 тысяч случаев новых заражений коронавирусом.

Глава Минздрава настоятельно посоветовал украинцам соблюдать рекомендованные ведомством противоэпидемиологические меры во избежание заражения COVID-19.Читайте такжеВ Украине официально продлили карантин и срок ЧС: документ

Коронавирус в Украине

Минздрав Максим Степанов коронавирус в Украине карантин в Украине
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